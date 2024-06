Hombre desaparece en Bogotá luego de pedir prestado el taxi de su hermano

Las autoridades investigan la supuesta desaparición de un hombre que pidió prestado el taxi de un familiar y no regresó desde hace cinco días - crédito Colprensa

Días de angustia y drama lleva la familia de Óscar Javier Cruz Méndez tras su extraña desaparición en Bogotá.

De acuerdo con información de su hermano Wilson Cruz, el sábado primero de junio el hombre llegó a la casa de su familia, ubicada en la localidad de Suba. Allí pidió prestado el taxi con placas SXM 843, con intención en realizar algunas compras en el barrio El Rincón.

Su familiar prestó el vehículo para que Óscar hiciera sus diligencias, pero nunca regresó y no se sabe nada sobre su paradero, según indicó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

“Yo, de confiado, le solté el taxi y esta es la hora que no sé nada de él, está desaparecido y no aparece con el taxi. La verdad estoy muy preocupado”, señaló Wilson.

Extraña desaparición en Bogotá: le pidió el taxi prestado a su hermano y desapareció

Las autoridades y los familiares han llevado a cabo una exhaustiva búsqueda en la capital, pero hasta el momento no hay ningún rastro de Oscar ni del taxi.

Diversos grupos de taxistas, usuarios de aplicaciones móviles y motociclistas se han unido a la búsqueda, pero hasta el momento los esfuerzos no han buenos resultados. “No sé nada de él, porque he publicado en grupos de WhatsApp y no sale”, agregó el familiar al programa mencionado.

Además Wilson mencionó que el dueño del vehículo está furioso por la situación: “Yo lo trabajo. El dueño está preocupado, estresado, de mal genio”.

De esta manera, es que la familia decidió poner una denuncia ante la Dijín para que establezcan las causas de la desaparición y paradero de Óscar Javier, quien vestía el último día que fue visto “una chaqueta roja, un buzo gris, un pantalón negro, unas zapatillas negras. Él es como de 1,75, flaquito, de bigote”, detalló su hermano.