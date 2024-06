Epa Colombia entrará al quirófano a hacerse unos “retoquitos”: Estas son los cirugías que se hará

Epa Colombia se someterá a varias cirugías - crédito @epa_colombia/Instagram

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, generó controversia después de anunciar a su comunidad de seguidores en la red social Instagram que se someterá a varios procedimientos estéticos.

El anuncio de la influencer fue realizado a través de historias de la plataforma digital, donde la empresaria bogotana compartió sus planes detallados para corregir ciertas secuelas físicas que experimentó después del nacimiento de su hija Daphne Samara.

En sus publicaciones, Epa Colombia explicó que hay partes de su cuerpo con las que no se siente cómoda post embarazo. Entre las áreas que mencionó destacó su nariz, su mentón y sus senos.

La influencer explicó que ya se había sometido a una rinoplastia anteriormente, pero un altercado con una mujer después de dicha cirugía le dejó secuelas en la nariz: “Hace uno o dos años, después de haberme hecho la rinoplastia, me puse a tomar y una vieja me pegó, entonces me tocó colocarme un injerto y está un poco quebradito”, explicó la bogotana.

En cuanto a su mentón, la creadora de contenido reveló que había sentido que este se había modificado durante el embarazo. Además, mencionó que sus senos se vieron afectados después de dar a luz, perdiendo firmeza y la forma que alguna vez tuvieron. Según sus propias palabras, “los senos, después del embarazo, me quedaron escurridos ¡Uy no! Por Dios que esos senos no... Al principio se veían bonitos, pero ya después me quedaron escurridos ¡Tú vieras cómo los tengo!”

