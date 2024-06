Bancolombia analiza resarcimiento a clientes por fallas técnicas: “Evaluaremos cada caso”

Después de un mantenimiento prolongado, el banco aseguró que no habrá intereses de mora ni gastos adicionales para sus usuarios afectados por la interrupción del servicio - crédito Luisa González / REUTERS

Bancolombia anunció que su aplicación móvil volvió a estar operativa después de un mantenimiento extendido desde el lunes festivo 3 de junio. La entidad bancaria garantizó a sus usuarios que no se generarán intereses de mora ni gastos adicionales debido a la indisponibilidad de su app.

El banco explicó que las actualizaciones realizadas en sus canales digitales durante el festivo se extendieron debido a una “falla técnica”. En la tarde del miércoles 5 de junio, se confirmó que todos los servicios habían sido restaurados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Asimismo, Bancolombia informó que evaluará cada situación específica de sus clientes para evitar la generación de intereses de mora o costos adicionales. Esta medida aplicará a quienes tengan tarjetas de crédito, préstamos de consumo, comerciales o hipotecarios con vencimiento el 3 y 4 de junio, aseguró la entidad a través de su cuenta en X.

La entidad avisó que todos sus servicios ya están activos y que tomará medidas para garantizar que no se generen intereses ni costos extra a los clientes afectados durante el incidente - crédito @Bancolombia / X

El anuncio fue ratificado por Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, en una entrevista con W Radio. Mora señaló que entienden las molestias y perjuicios causados por la interrupción de sus servicios, y agregó que están dispuestos a evaluar las dificultades específicas para brindar cualquier resarcimiento necesario. “Estamos dispuestos a evaluar qué dificultades hemos causado con esta interrupción de servicios para que, en caso de que requiera, hacer un resarcimiento a esas personas”, afirmó el presidente del banco.

Bancolombia ha destacado que la medida busca mitigar los efectos negativos sobre sus clientes, garantizando que no se imputen intereses ni gastos extras a aquellos afectados por la interrupción. La entidad subrayó su compromiso con la evaluación de cada caso de manera individual para ofrecer una solución justa y adecuada.

Por su parte, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hizo un llamado a la Superintendencia para que tome medidas respecto al incidente con Bancolombia: “La Superintendencia Financiera tiene que pronunciarse y tiene que tomar medidas y sanciones sobre lo que está sucediendo con Bancolombia”, sostuvo el funcionario en sus redes sociales.

Canales virtuales de Bancolombia presentaron fallas por más de 24 horas - crédito Bancolombia/Sitio web

Al respecto, el superintendente financiero, César Ferrari, afirmó en medio de la Convención Bancaria que se celebra en Cartagena que: “Seguimos investigando que está pasando y nos han asegurado que esto se va a recuperar prontamente. En todo caso, eso no impide que sigamos en nuestra línea de supervisión bancaria respecto a las cosas que no deben volver a ocurrir”. Asimismo, en su pronunciamiento aseveró: “Por supuesto que vamos a investigar, no se trata de proteger a alguien, se trata de que se cumpla en beneficio de todos los colombianos”.

Igualmente, la entidad bancaria aseguró que la información y los fondos de los clientes estuvieron siempre seguros y que la falla se originó en su sistema operativo: “Podemos afirmar con contundencia que la información y el dinero de nuestros clientes siempre han estado seguros y que la falla es de nuestro sistema operativo. En ningún momento hemos sido vulnerados”.

El banco recordó a sus usuarios que en caso de problemas con la aplicación, pueden utilizar otros canales como sus 570 sucursales físicas, 5.200 cajeros automáticos, más de 28.000 corresponsales bancarios, la sucursal virtual o realizar pagos mediante tarjeta de crédito o débito en establecimientos comerciales. Para mayor asistencia, Bancolombia ofrece atención telefónica en diversas ciudades y países:

Bogotá: (+57) 601 343 0000.

Cali: (+57) 602 554 0505.

Bucaramanga: (+57) 607 697 2525.

Pereira: (+57) 606 340 1213.

Medellín: (+57) 604 510 9000.

Cartagena: (+57) 605 693 4400.

Barranquilla: (+57) 605 361 8888.

Resto de Colombia: 01800 09 12345.

España: (34) 900 995 717.

Estados Unidos (1) 866 379 97 14.

<br/>