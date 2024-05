Alejandro Éder y Taliana Vargas enfrentan críticas por viaje al Vaticano: “Que siga la ciudad cayéndose a pedazos”

Caleños critican el reciente viaje del alcalde y su esposa, señalando que la ciudad afronta serios problemas de seguridad y robos mientras ellos están en Romas - crédito @talianav/Instagram

Alejandro éder, alcalde de Cali, y su esposa, Taliana Vargas, enfrentan críticas por un viaje al Vaticano en el que fueron representantes de la ciudad. El funcionario obtuvo una autorización del Concejo de la capital vallecaucana para ausentarse y atender una invitación de la fundación Scholas Ocurrentes, organizada por el papa Francisco, según informó Éder en sus redes sociales. El objetivo del viaje fue discutir temas sobre paz y reconciliación junto a otros 49 líderes mundiales.

Durante su viaje, Éder logró un importante acuerdo para la educación en Cali. La fundación Scholas Ocurrentes, presente en más de 190 países y que reúne a más de 446.000 escuelas, colaborará con la capital del Valle del Cauca para capacitar a niños y niñas en medio ambiente, convivencia y resolución de conflictos, adelantó el alcalde. En sus declaraciones desde Roma, Éder resaltó que la visita fue un motivo de orgullo para la ciudad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Los saludo después de dos días de trabajo aquí en la Ciudad del Vaticano, en Roma, atendiendo el llamado del papa Francisco, que invitó a 50 líderes de todo el mundo, y me invitó a mí como alcalde de Cali, lo cual es un orgullo para nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es la capital de la COP16 y el papa quería que discutiéramos dos temas que son muy importantes para él, como lo son el cuidado del medio ambiente y la reconciliación”, detalló el mandatario local.

Taliana Vargas se mostró orgullosa de su esposo Alejandro Éder - crédito @Talianav/Instagram

Sin embargo, la noticia generó reacciones negativas entre algunos caleños, quienes a través de comentarios en plataformas critican el viaje, señalando problemas de inseguridad, robos y emergencias por lluvias en la ciudad. También cuestionaron los costos del viaje y la verdadera utilidad de la visita al Vaticano.

Entre los comentarios destacan frases como: “Mucho viaje, poca gestión y muchas promesas”; “Se dejaron impresionar por la esposa y no pensaron en la capacidad para gobernar de la persona por la que votaban, la ciudad no mejora en nada pero el alcalde y su esposa en Roma, eso es lo importante, acá que siga la ciudad cayéndose a pedazos”; “¿Exactamente que beneficios le traerá a Cali que el papa ore? ¿Ese viaje es pagado por quien?”; “Allá no se puede llegar sin $$$, o sea que los caleños pagamos esa visita que para nada sirve”.

Éder respondió a estas críticas destacando la importancia de la colaboración con la fundación Scholas Ocurrentes para el futuro educativo de los niños en Cali y su preparación para eventos globales como la COP16.

Taliana Vargas y Alejandro Éder en el Vaticano

Taliana Vargas está orgullosa de su esposo - crédito @TalianaV/Instagram

Taliana Vargas, ex virreina universal y primera dama de Cali, que ha expresado la gran fe que tiene en Dios y la iglesia católica, compartió su reciente viaje a Roma junto a su esposo, el alcalde Alejandro Éder para participar en un encuentro mundial en el Vaticano. La visita, que tuvo lugar el miércoles 22 de mayo, incluyó una audiencia con el Papa Francisco y se centró en temas de reconciliación y medio ambiente. El alcalde de Cali fue uno de los cincuenta líderes internacionales invitados a este importante evento, destacándose por su trabajo en estos ámbitos.

Según difundió El Tiempo, los proyectos medioambientales impulsados por Éder han posicionado a Cali en la agenda global. Vargas, que ha estado activamente apoyando las iniciativas de su esposo en la ciudad, calificó la invitación como un reconocimiento al esfuerzo continuo de Alejandro en temas de paz y reconciliación. La actriz y modelo destacó la importancia de esta invitación no solo para su esposo y su equipo, sino también para la ciudad de Cali, que busca con este encuentro proyectar un mensaje de unión y progreso.