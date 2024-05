Juanes y Carlos Vives rindieron homenaje a Omar Geles en concierto de Bogotá

Juanes sorprendió en el concierto de Bogotá con Carlos Vives y un homenaje a Omar Geles - crédito montaje Infobae/Fotos Colprensa

Juanes se presentó el pasado jueves 23 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá con su tour Juan es Colombia.

Como era de esperarse y ya se había anunciado, Antonia Jones fue la encargada de abrir la noche para el artista que ha sido ganador de 29 premios Grammy, una experiencia que según le confirmó a Infobae Colombia, es lo mejor que le ha pasado en su carrera.

La joven cantante colombo-estadounidense, a sus 22 años, fue la primera artista firmada por la nueva empresa discográfica de Juanes, y que se encargará de impulsarla.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Antonia Jones fue la telonera de Juanes en el concierto de Bogotá - crédito cortesía

Luego de esta presentación, sobre las 9 de la noche, apareció Juanes en la tarima del Movistar Arena para presentarse frente a 14 mil personas que estaban presentes en el imponente escenario.

Durante su show, el cantante interpretó uno de sus nuevos éxitos musicales, Gris, del álbum Vida cotidiana, pero también Nada valgo sin tu amor, Mala gente y todas las producciones que le han dejado millones de fanáticos alrededor del mundo en sus más de 30 años de trayectoria.

Juanes les ofreció a sus seguidores la oportunidad de escuchar en vivo las canciones de todo su repertorio artístico, desde los tiempos de Ekhymosis hasta las de la actualidad, en un espectáculo que duró más de dos horas.

Sin embargo, una de los momentos que más llamó la atención de su concierto en Bogotá, fue la prtesencia del artista invitado, Carlos Vives, que estuvo acompañado en el acordeón del pequeño John Olmos, virrey vallenato.

Juanes sorprendió a sus fanáticos de Bogotá con artistas invitados al concierto - crédito @juanes/IG

Junto a estos personajes de la música, Juanes rindió un emotivo homenaje al fallecido cantante vallenato Omar Geles, interpretando canciones de su autoría y aprovechando el espacio para despedirlo como el compositor se lo merecía.

La canción Los caminos de la vida retumbó en el escenario del Movistar Arena mientras Juanes, Carlos Vives y John Olmos la entonaron para el público y para Geles.

Así fue el homenaje que le rindió Juanes junto a Carlos Vives al fallecido Omar Geles - crédito Marygdeoz/TikTok

Juanes se volverá a presentar en la noche del 24 de mayo en el mismo lugar en la capital de Colombia y el sábado 25 de mayo estará en con sus fanáticos de Bucaramanga.

Quién es Antonia Jones la telonera de Juanes en el concierto de Bogotá

Se trata de una cantante que nació en Miami, Estados Unidos, pero fue criada en Medellín, Colombia, quien desde los 14 años se ha dedicado a la música y hoy en día ya ha lanzado un par de canciones, las cuales interpretó en el escenario al abrir el show a Juanes en el Movistar Arena.

La primera artista sellada en por la firma discográfica del famoso cantante irá de la mano con su producción en su proceso de creación y en el camino de convertirse en una gran estrella de la música.

Es por esto que Juanes se ha convertido como un papá para Antonia Jones desde que empezó a trabajar junto a él.

“Juanes es siempre como ese primer retén, pues yo siempre escribo algo y se lo mando a él y de ahí decido si continuar con la canción o no. Él me dice lo que le gusta, si tengo que cambiarle cosas a los versos, pero a él le encanta que yo escribo. Él siempre me apoya. Hablo con él un montón, es muy pendiente de mí. [...] Él es como un papá”, contó Jones en entrevista con Infobae Colombia.

Al trabajo que viene realizando con el artista colombiano reconocido internacionalmente se suma a la oportunidad de presentarse como en concierto en grandes escenarios del país como le sucedió el pasado 23 de mayo en Bogotá.