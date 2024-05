Jorge Robledo arremetió contra Gustavo Petro por corrupción en la Ungrd: “Los hechos lo condenan”

El exsenador Jorge Enrique Robledo aseguró que Gustavo Petro no puede escudarse en la presunción de inocencia en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Joel González/Presidencia de la República

Las revelaciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, referentes al caso de corrupción que involucra la desviación de recursos de un contrato para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, llevó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse, teniendo en cuenta que el escándalo también enloda a integrantes de su gabinete.

“Mi gobierno no compra congresistas. Son mentirosos los titulares que así lo insinúan. Yo mismo como congresista fui el que le mostró al país como se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRI y caminos vecinales en el gobierno de Pastrana. Esa práctica no la permito en mi gobierno”, aseguró el primer mandatario en X (antes Twitter).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con lo dicho por Olmedo López en conversación con Semana, parte del dinero del contrato fue entregado a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de que velaran por la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso de la República. Es por eso que se ha puesto en duda la transparencia de las votaciones de las reformas, así como también la credibilidad del Gobierno y del mismo presidente de la República.

Olmedo López, exdirector de la Ungrd, salpicó a integrantes del Gobierno Petro de haber participado en el entramado de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

El exsenador Jorge Robledo se refirió al escándalo, cuestionando al primer mandatario por la manera en que ha afrontado la situación, por medio de sus declaraciones públicas. “Está utilizando los medios de comunicación como un irresponsable, haciendo aseveraciones que no puede hacer (sic). No nos vengan con el cuento de la presunción de inocencia, que todos la debemos cumplir; no funciona en el caso de Gustavo Petro, porque está presumiendo una inocencia que no tiene cómo presumir, porque los hechos lo condenan”, repuso Robledo.

Explicó que Gustavo Petro puso a Olmedo López en la dirección de la Ungrd como una “cuota de él”. Sin embargo, el jefe de Estado ha mencionado que, aunque en efecto es responsable del nombramiento del exfuncionario, no quiere decir que desde su Gobierno se haya orquestado todo el entramado de corrupción en aras de buscar una aprobación de reformas. De hecho, en más de una ocasión ha salido en defensa del presidente del Senado, afirmando que, en vez de buscar una luz verde para los proyectos, ha mostrado su clara oposición a ellos.

El mandatario Gustavo Petro se defendió de las declaraciones de Olmedo López afirmando que su Gobierno “no compra congresistas" - crédito @PetroGustavo/X

“La corrupción de la Ungrd es estructural. Es un anillo configurado hace varios años por un cartel de contratistas, políticos y administradores de la entidad. El “modus operandi” de la corrupción en la Ungrd fue continuado lamentablemente en mi gobierno por el director Olmedo. (sic) Al frente de la Ungrd su superior jerárquico soy yo y jamás podrá afirmar que recibió orden mía de comprar”, indicó en X el mandatario.

Así las cosas, Robledo puso en duda lo que se ha aprobado en el Congreso de la República, como por ejemplo la reforma pensional, que contó con el visto bueno de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el debate llevado a cabo el 23 de mayo de 2024. “¿Quién nos asegura que la votación de ayer a favor de la reforma pensional no se tramitó con plata de la corrupción de esos sobornos? (sic) ¿Y quién nos asegura que en el Senado no pasó lo mismo?”, cuestionó Robledo.

Los presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, habrían recibido dinero de un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira - crédito @CamaraColombia/@SenadoGovCo/X

Indicó entonces que, aunque el caso se está investigando, López asegura tener pruebas de sus denuncias, lo cual no puede ser ignorado. En ese sentido, insistió en que el presidente de Colombia no puede actuar y ser mostrado como un “sabelotodo” o como “dios”, con el fin de ocultar las irregularidades de su Gobierno.