Reforma pensional tendría dudoso aval fiscal del Ministerio de Hacienda: congresista dice que le hicieron “conejo”

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, informó que el proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro tiene aval fiscal desde que tuvo debates en el Senado - crédito Cámara de Representantes

Son varias las polémicas que rodean al proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, iniciativa que surte trámite en el Congreso de la República tras recibir aprobación en el Senado y ser debatido en la actualidad en la Cámara de Representantes.

Entre los señalamientos que hay contra este proyecto de ley, que se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, de ahorro voluntario y solidario), está que con la reforma se va a expropiar la plata de la gente. Asimismo, que el pilar solidario se paga con las cotizaciones de la gente y que el mismo proyecto no tuvo aval fiscal en la ponencia de segundo debate.

A estos puntos se refirió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la intervención que hizo el 22 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde ya se aprobaron 70 artículos. El funcionario dijo que es hora de desmentir los infundios que gestó la oposición en el Senado y en la Comisión Séptima de la Cámara, diciendo que el Gobierno se va a llevar la plata de los ahorradores.

“Nada más mentiroso. En primer lugar, el ahorro pensional es de los ahorradores, independientemente que esté en los fondos privados o en Colpensiones. Nadie le quita la propiedad a los ahorradores de ese ahorro”, aseveró.

De igual forma, aclaró que una cosa es quién lo administra y otra cosa es que pretendan decir que se lo están quitando. Recalcó que el ahorro pensional, que equivale en términos de flujo al 3% anual del Producto Interno Bruto (PIB), es de los ahorradores.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ya aprobó 70 artículos del proyecto de reforma pensional - crédito @CámaraColombia/X

Entonces, mencionó que nunca nadie, ni en esta reforma, ni en ninguna otra, se la van a quitar los ahorros a nadie.

Sustentación fiscal en el Senado

Recordó que cuando este proyecto inició trámite en el Senado, en la exposición de motivos, hubo una sustentación fiscal y está en esta un comienzo de sustentación fiscal. Asimismo, que luego se entregó aval fiscal en la ponencia de segundo debate.

“¿Esa ponencia qué dice? ¿ese aval fiscal qué dice? que los costos fiscales de la reforma son el pilar solidario. Que el pilar contributivo le genera ahorros al país y que el pilar solidario, también para desmentir otro infundio de la oposición, no se paga con las cotizaciones de los colombianos”, apuntó Bonilla.

Dijo que el pilar solidario se paga con los impuestos y el Presupuesto General de la Nación (PGN) Y el pilar contributivo se construye con las cotizaciones y se paga con las cotizaciones, y hoy los pensionados de este régimen son cubiertos en parte con el Presupuesto General de la Nación, porque el régimen es deficitario en materia del Sistema de Prima Media.

“Eso se paga con parte del Presupuesto General. Ese régimen, lo que dice el concepto fiscal, es que de aquí al 2070 el pilar contributivo genera recursos adicionales al Estado”, enfatizó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

‘Conejo’ a los representantes a la Cámara

No obstante, para varios congresistas presentes en el debate, la explicación del ministro Bonilla no es suficiente para considerar que el proyecto de ley tiene aval fiscal. Por ejemplo, el representante a la Cámara Víctor Salcedo, del Partido de la U aseguró que lo que él pidió dentro de las mesas de concertación es, precisamente, el aval fiscal.

Víctor Salcedo, representante a la Cámara, cree que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo "conejo" al explicar el aval fiscal de la reforma pensional - crédito Cámara de Representantes

Dijo que lo explicó el funcionario no debe ser la respuesta, porque lo que pidió en dichas mesas que el aval fiscal estuviera en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Además, pedí que el señor ministro de Hacienda lo sustentara. A mí me parece que esa no debe ser la respuesta, porque yo sí me siento ‘conejiado’”, expresó el representante Víctor Salcedo.

Pilar contributivo cuesta más de lo que se cree

Señaló que se le pidió aval fiscal a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, porque, efectivamente, el ministro Bonilla presentó un aval fiscal en el Senado, pero el artículo 95 fue posterior y ese sí que le cuesta a la reforma pensional.

“Usted puede pensar hoy que el ahorro sigue siendo de los cotizantes, pero hay una gran diferencia entre llevarlo a una cuenta común a dejarlo como estaba a título propio. Y la reforma, según el pilar contributivo, cuesta mucho más. No se ahorra plata. El aumento de la cobertura, producto de la reforma, es por el pilar solidario, y eso no es cobertura, sino un subsidio”, cuestionó el congresista.

Remarcó que Bonilla está hablando que el pilar solidario y el semicontributivo saldrá de los impuestos de los colombianos, pero que hay que decir que en el artículo 24, en el literal D, se le va a meter la mano a la clase media cuando lo va a poner tres veces a que aporte más al sistema.