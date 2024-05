Conductor de aplicación rechazó llevar a una mujer por su color de piel: “En su carro no se montaban negros”

La mujer afirmó que el conductor de la aplicación no quiso llevarla por su color de piel - crédito @GinaEugeniaMor1/X

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos el 25% de los colombianos son afrodescendientes, a pesar de esto, los casos de racismo en ciudades como Bogotá se siguen registrando con frecuencia.

En un caso de esta índole, una mujer llamada Gina Eugenia denunció en redes sociales haber sido discriminada por un conductor de aplicación que se habría negado a llevarla hasta su destino por ser afrodescendiente.

“Para quienes dicen que el racismo no existe en Colombia, llamé un servicio de @Uber_Col en la ciudad de Bogotá y el señor cuando vio que era una mujer negra me dijo que había cancelado el servicio por qué en su carro no se montaban negros”, aseguró Gina en su cuenta de X.

La denuncia ha generado gran indignación en redes sociales - crédito Uber/@GinaEugeniaMor1/X

En la grabación, que Gina afirmó había solicitado a un establecimiento comercial de la zona, se observa como la mujer le indica al conductor del vehículo de color negro con su mano, que es la persona que requiere el servicio solicitado, luego de esto, se acerca al carro y deja una caja en la parte trasera, pero al intentar subirse por la puerta del copiloto recibe la negativa del sujeto y decide bajar sus objetos y retirarse.

La denuncia de Gina hizo que desde la aplicación respondieran con un comentario en el que pedían disculpas por el comportamiento del conductor; sin embargo, la afectada pidió tener la información personal del sujeto para iniciar un proceso legal en su contra.

“Como canceló el viaje no tengo la posibilidad de denunciarlo porque no quedó registro en el celular. Requiero la información para hacer respectiva denuncia ante ustedes y con las autoridades competentes”.

La secretaría de la Mujer de Bogotá también se pronunció - crédito @GinaEugeniaMor1/X

Debido a que la publicación cuenta con más de 500.000 reproducciones, esto hizo que desde la Secretaría de la Mujer le pidieran a Gina la información relevante del caso para ser ayudada por medio de la línea purpura que maneja la dependencia.

Debido a que algunos comentarios eran de personas que aseguraban que la mujer estaba mintiendo, otros usuarios expresaron su apoyo a Gina, pidiendo que la aplicación debía ayudarla para demostrar que su acusación es verdadera.

“Me ocurrió hace poco, una persona que trabaja con nosotros y es afro, le pedimos el uber para el aeropuerto y el uber al ver que solo se Iba a montar él, arrancó a toda velocidad”, “Ahora le toca a alguien andar con un micrófono escondido para que le crean. El racismo en Colombia es una realidad” o “Ya es obligación de Uber ayudarte y sancionar al socio conductor”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

¿Qué atención brinda la línea púrpura de Bogotá?

Cabe recordar que esta línea está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen haber sido víctimas de una situación de violencia, siendo los casos en los que se ofrece acompañamiento los siguientes.

Violencias contra las mujeres con ocurrencia en el espacio público y/o privado.

Situaciones que generen malestares de salud asociados a las violencias contra las mujeres.

Oferta institucional para la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Derecho a la salud, con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos (métodos de anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo).

Dentro de los servicios que ofrece la Secretaría de la Mujer en este tipo de casos se encuentra la atención y acompañamiento psicosocial, sumado a orientación e información sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia, los mecanismos y rutas de denuncia y las entidades encargadas de la prestación de esto.

La línea púrpura cuenta con una línea activa las 24 horas del día, que es 018000112137 o también una de atención directa por WhatsApp al 3007551846.