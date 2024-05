Ariadna Gutiérrez ya está en nuevo ‘reality’: se trata de otro programa de convivencia, drama y fiesta en una isla

Ariadna Gutiérrez pasó a otro 'reality' luego de su participación en 'La casa de los famosos 4' - crédito @gutierrezary/Instagram

Ariadna Gutiérrez quien aumentó su popularidad en su paso por el reality La casa de los famosos Estados Unidos, en donde integró el ‘equipo tierra’, y en el que también estuvo el actor colombiano Gregorio Pernía, no desaprovechó su nuevo cuarto de hora y se animó a seguir su carrera en este tipo de formatos.

La exreina y también actriz colombiana anunció que estará junto al también exhabitante de la casa Clovis Nienow —con el que creó una especial amistad—, en otra competencia que promete mucha fiesta, drama y romance en medio de una isla.

La modelo oriunda de Sincelejo, Sucre, y el actor mexicano no llegaron a la final del exitoso reality show de Telemundo y, por tanto, no pudieron alzarse con el codiciado maletín con los $200.000 del premio final, pero ganaron algo aún mas valioso e importante: el cariño del público.

“Me han estado preguntado en redes que he estado haciendo todo este tiempo,…👀💜 Metro Partner, este es el nuevo proyecto en el que estaré con mi hermanito Clovis, atentos que les iré contando cómo nos pueden apoyar con su cariño en esta aventura”, compartió Ariadna al lado del video promocional que promete mucha emoción, diversión y lágrimas entre varios habitantes de una paradisiaca isla en medio de la nada.

“Hoy salió la primera promo, pero todos estos días van a salir más cositas en las redes sociales en inglés y español. Va a salir en todos los Estados Unidos y también en Puerto Rico”, agregó por su parte Clovis, con quien relacionaron a la modelo colombiana en el reality en el que participaron ambos.

Ariadna Gutiérrez regresará a ‘La casa de los famosos 4′

Rodrigo Romeh no dudó en sacarle el mayor provecho al beneficio que se ganó al convertirse en el primer finalista de La casa de los famosos 4, razón por la que decidió invitar a su excompañera Ariadna Gutiérrez a una cena especial.

En la gala del jueves 9 de mayo, el influencer recibió el llamado de La Jefa al confesionario, lugar donde el presentador del programa, Nacho Lozano, le dijo: “Romeh, por ser el primer finalista, tienes una sorpresa. Tienes el beneficio de invitar a un compañero o excompañero a cenar”.

Lo primero que dijo el mexicano fue, “¿Sin interrupciones?”; esto, porque recordó que esta dinámica ya la había tenido con Gutiérrez, sin embargo, en esa ocasión fue Lupillo Rivera quien llegó a aguar la fiesta, pues declaró que el gesto del deportista fue suficiente para separase del ‘equipo tierra’: “Romeh, te acabaste, el cuarto”, dijo el cantante en esa ocasión.

Frente a la pregunta de Romeh, Lozano no dudó en asegurarle que esta vez no habría interrupciones, por lo que el influencer afirmó “a Ari”, quien, ante la petición de su excompañero, no dudó en aceptar.

Por su parte, la exreina de belleza colombiana se sintió honrada con la invitación que aceptó sin dudarlo dos veces, pues le emociona regresar nuevamente a la casa: “Muy agradecida con La Jefa, por supuesto. Muy emocionada, nerviosa, de volver a la casa, esa casa que fue mi casa, y poder ver a un compañero que quiero muchísimo”, declaró la también actriz.

En cuanto a su paso por este programa en el que la colombiana estuvo en el ojo mediático por su aparente romance junto al otro participante Lupillo Rivero, Ariadna declaró: “Nunca me esperé tener tanto apoyo”, se sinceró por su parte la actriz que continúo diciendo. “Jamás me esperé contar con ese amor inmenso de la gente, que mi personaje dentro de la casa tuviera esa popularidad y ese cariño por los televidentes y por los fans. Eso ha sido mi sorpresa más grande”.