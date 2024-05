Uribe habló del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y las pruebas que favorecen a su hermano

El expresidente recibió las declaraciones de los presos gracias a Diego Cadena y Abelardo De La Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe publicó un video en su cuenta de X en el que se refirió al asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado, pues aseguró que aportó pruebas que recopiló de varios presos en cárceles ubicadas en Miami, Estados Unidos, pero que no fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el magnicidio del líder político, que perdió la vida en un ataque sicarial el 2 de noviembre de 1995.

En su publicación, Uribe comenzó por explicar la manera en la que conoció a Diego Cadena, pues afirmó que el abogado llegó a su casa asegurando que fungía como puente entre presos en Miami, algunos extraditados en su gobierno, y las autoridades del país norteamericano.

“Cuando el doctor Cadena llegó a mi casa, primera vez que lo conocía, me expresó que él trabajaba con autoridades de los Estados Unidos y que ayudaba a realizar acuerdos con sus clientes, me dijo que había sido abogado de los presos de Miami extraditados por mi persona”, comenzó por explicar el expresidente.

Según el expresidente, en la cárcel de Estados Unidos le comentaron, mientras se desarrollaba el juicio contra Andrés Arias, que la vinculación de su hermano, Santiago Uribe, al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado era un montaje, razón por la cual, le pidió a Diego Cadena y a Abelardo de la Espriella investigar dichas aseveraciones.

Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, frente a la Universidad Sergio Arboleda- crédito: Colprensa

“En esa cárcel le dijeron al doctor Andrés Arias que contra mi hermano había un montaje en venganza por la extradición, a petición mía lo confirmó el doctor Abelardo de la Espriella, todavía más, me expresó el doctor Cadena que esos presos conocían sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado”, aseguró Uribe.

Con dicha información, Uribe se dirigió a la Fiscalía y a su apoderado, Diego Cadena, lo remitieron con el fiscal Iván Mejía, el cual, tenía a cargo la investigación de Santiago Uribe.

“Este fiscal le dijo al doctor cadena con ironía que si los presos de Miami declararían en contra de mi hermano, dice el doctor cadena que él asombrado se retiró de dicha reunión, después trajo unas declaraciones de los presos apostilladas por el Consulado de Miami que ofrecían declarar sobre mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado”, agregó.

Diego Cadena le aseguró al expresidente Uribe que fungía como contacto entre la justicia de Estados Unidos y presos en cárceles - crédito Camila Díaz/Colprensa

Ya con las confesiones de Ramón Quintero Sanclemente, alias RQ, y Diego Pérez Henao, conocido como Diego Rastrojo o Vinagre, el expresidente acudió ante el fiscal General de ese entonces, Néstor Humberto Martínez, con el fin de dar a conocer lo que los presos en Estados Unidos habían declarado como montaje en contra de su hermano.

“Esas declaraciones las llevé al fiscal General, me acompañaron el senador Honorio Enrique y mis entonces asesores, a pesar de coincidir en fecha con el escándalo del cartel de la toga, corrupción de la Corte Suprema, los medios registraron mis palabras al salir de la Fiscalía donde informé sobre las declaraciones entregadas”, comentó Uribe.

Pero, según el exmandatario, al parecer la información que obtuvo desde la cárcel de Miami, en la que también estuvo relacionado Diego Cadena, no fueron dadas a conocer por la Fiscalía a la familia de Álvaro Gómez Hurtado.

El expresidente aseguró que las declaraciones de varios presos en Estados Unidos no fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía General de la Nación - crédito Johan Largo/Infobae

“Tiempo después declaré ante una fiscal, en esa audiencia estuvo el doctor Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado, el doctor Cadena me acompañó delante de la fiscal, le dije que no me dejara mentir, entiendo que esas declaraciones nunca se recibieron”, afirmó Uribe.

Por último, el expresidente aseguró que el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado es uno de los casos más graves de impunidad en el país y lo comparó con el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.

“El asesinato del doctor Gómez Hurtado es uno de los casos más graves de impunidad en Colombia como la gestión de Santos para que Odebrecht le financiara la campaña, todo con ayuda del doctor Montealegre lo habían disimulado con la creación del hacker de 2014 conocí este tema del hacker después del escándalo, pero todavía hay proceso contra mí en la Fiscalía”, concluyó Uribe.