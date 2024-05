Diana Ángel reveló cuál es el participante que podría ganar ‘La casa de los famosos’: “Es lo que yo pienso”

La actriz bogotana Diana Ángel reveló sus favoritos en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

En la reciente semana de competición en La casa de los famosos Colombia, el reality que capta la atención de sus seguidores, se anunció una inesperada doble eliminación que ha sacudido a los fanáticos del programa y a sus participantes por igual.

La dinámica introducida por el Jefe del programa, que consiste en un doble liderazgo y una doble eliminación semanal, ha incrementado las tensiones y expectativas dentro y fuera de la casa. Este cambio, efectivo desde el miércoles 8 de mayo, resultó en la eliminación del influencer Camilo Pulgarín, seguido por otro emocionante ciclo de nominaciones y pruebas.

Tras una serie de nominaciones por parte del líder del grupo, votos del público y decisiones de los compañeros, los nominados enfrentaron la prueba de salvación, y dejaron a Diana Ángel como la expulsada del concurso.

Diana Ángel, que había experimentado una crisis emocional severa durante su estancia, logró permanecer en el programa gracias al apoyo masivo de la audiencia antes de su salida. Ahora, los nueve concursantes restantes continúan luchando por el gran premio, entre ellos se destacan figuras como La Segura y Kevin Fuentes, conocido como Pantera.

La eliminada, Diana Ángel, compartió reflexiones acerca de su experiencia en el programa y especulaciones sobre el posible ganador en una entrevista exclusiva con Semana. Declaró que, aunque es complicado predecir un campeón, sospecha que el cariño del público podría favorecer a la influencer La Segura hasta el final.

Ángel también expresó su decepción hacia otro grupo dentro de la competencia, señalando falta de autenticidad y lealtad entre sus miembros.

Diana Ángel fue la última eliminada de ’La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Para mí, si estuviera en mis manos, yo creo que, es difícil, pero siento que el público es el que va a llevar a Natalia Segura hasta el último minuto, es lo que yo pienso, pero no estoy segura”, comenzó diciendo la actriz y cantante al respecto.

Por otro lado, se refirió al team galáctico, del que fue rival durante la recta final de su participación en el programa de RCN.

“Del Team galáctico aprendí, pues, que hay que ser real y ellos no lo fueron tanto, no lo sé, siento que ahí la lealtad se perdía mucho, verlos hablar al entre ellos, de repente ver que saltaban del barco en un momento. O sea, fue muy extraño […] No me enseñaron nada”, acotó.

El reality La casa de los famosos Colombia sigue generando grandes cantidades de comentarios y debates entre los seguidores del programa, quienes se encuentran ansiosos por seguir de cerca las estrategias, alianzas, y el desarrollo de los participantes restantes.

Diana Ángel pidió que la ayuden saliendo de 'La casa de los famosos Colombia' semanas antes de ser eliminada - crédito Canal RCN

Así es la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

La casa de los famosos Colombia es un reality show que captura la atención del público colombiano por su formato innovador y la participación de personalidades conocidas en el país. Este programa reúne a una variedad de famosos en una misma casa, donde son aislados del mundo exterior y deben convivir bajo el mismo techo, mientras son constantemente monitoreados por cámaras 24/7 que son transmitidas por ViX.

El espectáculo se basa en una dinámica de convivencia, donde los participantes enfrentan diferentes retos y pruebas que ponen a prueba sus habilidades, resistencia emocional y capacidad de trabajo en equipo. Además, los concursantes deben sortear las nominaciones y votaciones, tanto del público como de sus propios compañeros de convivencia, lo que añade una capa adicional de estrategia y diplomacia al juego.

Cada semana, uno o más participantes son nominados para abandonar la casa, siendo el público el encargado de decidir quién se va a través de votaciones. Este proceso continúa hasta que queda un único participante, quien es coronado como el ganador y recibe un premio económico significativo.

La casa de los famosos Colombia no solo entretiene al público con el drama y los conflictos inevitables que surgen de la convivencia, sino que también ofrece una mirada íntima a la vida y personalidad de las celebridades participantes. Esto permite a los espectadores ver una faceta más humana y menos conocida de sus ídolos, generando un vínculo más fuerte entre ambas partes.

Diana Ángel fue una de las 26 participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla Canal RCN

El éxito del programa radica en su capacidad para mantener a la audiencia enganchada episodio tras episodio, gracias a una mezcla de entretenimiento, emociones y la intriga de saber quién será el próximo en dejar la casa. La expectativa sobre cómo se desarrollarán las relaciones entre los participantes y quién logrará ganar el juego mantiene a La casa de los famosos Colombia como uno de los programas más populares y comentados en el país.