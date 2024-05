La hija de Epa Colombia cumplió un mes de nacida: la ‘influencer’ lo celebró con tiernas imágenes

Así fue la conmovedora celebración del primer mes de vida de Daphne Samara - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, compartió con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram el primer mes de su hija Daphne Samara.

La empresaria y su pareja Karol Samantha, quienes se convirtieron en madres gracias a un proceso de fecundación in vitro utilizando el óvulo donado por Samantha, compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes de la pequeña en su primer mes de vida.

Las fotos compartidas muestran a Daphne con diversos atuendos, destacando sus claros ojos y generando reacciones de cariño por parte de la comunidad en las diferentes plataformas digitales. Además, el nacimiento de Daphne y su primer mes han sido documentados a través de la red social Instagram de la pequeña, llegando a acumular más de 50.000 seguidores en una cuenta que se presume oficial, aunque no se ha confirmado su autenticidad por parte de la influencer.

La pequeña Daphne Samara se ha convertido en un centro de atención no solo para sus madres sino también para los seguidores de Epa Colombia, generando múltiples comentarios sobre su nacimiento. “Dios mío que belleza 😍 Dios se la bendiga”; “Está bella se me parece a Karol o son ideas mía🤔”; “Es idéntica ala Otra mamita , la misma carita y color de Ojitos ! Esta Hermosa!”; “Dios te guarde tu bebé y le dé larga vida ..y a ti y tu novia felicidades mi EPA hermosa tu niña se parece a tu novia ❤️”; “La bebe es preciosa y la ropa es hermosa donde la compraste para yo comprarle a mi bebe??😍 la viste muy linda”, son algunos comentarios de la publicación del primer mes de vida de la bebé de la creadora de contenido.

La vida personal de Epa Colombia y su transición a la maternidad ha sido un tema de interés por parte de sus seguidores. La empresaria, que ha ganado reconocimiento tanto por su controversial llegada a la fama como por el éxito de su emprendimiento en el ámbito de la belleza con una línea de productos capilares, ha enfrentado críticas y desafíos, incluyendo comentarios negativos sobre el bienestar de su hija. Frente a esto, Daneidy ha salido en defensa de su familia, resaltando el estado de salud de su bebé y su determinación por ofrecerle un futuro brillante.

“yo quise compartir esto con ustedes, entonces la gente ya no tiene qué inventar. Pero mi hija es hermosa, es perfecta (...) Ojalá trajeran al mundo hijos deseados, que le dan todo, que lo amaron. Y no importa que no sean deseados, pero que lindo que usted diga: ‘Voy a sacar a adelante esta maternidad y voy a sacar a mi hijo adelante’ ”, expresó la bogotana respecto a las criticas que enfrenta en las redes sociales.

Uno de los aspectos que Daneidy ha compartido es cómo la llegada de Daphne ha implicado cambios significativos en su vida, desde el impacto emocional hasta la adaptación a las nuevas responsabilidades que conlleva la maternidad. El apoyo de su pareja Karol Samantha ha sido fundamental en este proceso, especialmente durante la recuperación postparto de Daneidy y en el manejo de su negocio. La empresaria se ha mostrado abierta acerca de las dificultades y las alegrías que ha traído este nuevo capítulo en su vida, proporcionando una mirada íntima a su experiencia personal a través de las redes sociales.

“Es algo hermoso, que no cambiaría por nada del mundo, que no cambiaría ni por todo el dinero que algún día conseguí … Este amor es el más puro, el más real, el más sincero y que amiga, estaré ahí 24/7 (...) estoy pendiente del tetero, estoy pendiente de ella, de que sus gases, todo amiga”, indicó la empresaria.