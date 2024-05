Petro confirmó que la nueva reforma a la salud será radicada con mensaje de urgencia: pidió “acelerador” a la pensional

El presidente Gustavo Petro habló desde Manizales (Caldas) de la reforma a la salud que quiere promover su Gobierno - crédito Presidencia

En un claro llamado a su bancada en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro anunció el jueves 9 de mayo de 2024 que el nuevo proyecto de la reforma a la salud será radicado, tal y como se había adelantado, con mensaje de urgencia: con la esperanza de que pueda ser tramitado antes del final de la presente legislatura, programado para el 20 de junio, como parte de las medidas de contingencia tras la derrota que sufrió con el anterior articulado.

En un intento por acelerar el proceso legislativo, el jefe de Estado indicó que el proyecto de ley, que solo tiene 47 artículos, en contraste con los 134 de la anterior proposición, hundida en la Comisión Séptima del Senado, llevará consigo esta consigna. Con ello, reiteró la importancia de transformar el modelo de salud para los docentes y enfatizó en la necesidad de mejorar la atención médica en las regiones más remotas. Un cambio que, según él, solo será posible a través de esta reforma.

Petro manifestó su inquietud ante la resistencia encontrada por la propuesta, especialmente por parte del presidente del Senado, Iván Name, al que señaló directamente de intentar frustrar los esfuerzos del gobierno. “El señor Iván Name quiere hundir las reformas del gobierno. Si la reforma pensional se hunde, es porque el senador Name llevó el proyecto al límite en el Senado, duró un año sin meter el proyecto a discusión de la plenaria”, agregó el primer mandatario.

En medio de este escenario, el primer mandatario expresó la necesidad de reintroducir el proyecto, con la aspiración de que se apruebe en comisiones antes del cierre de las sesiones actuales y, posteriormente, sea llevado a las plenarias. “Esa bola va al Congreso porque ya la hundieron. Nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se apruebe en comisiones. Nos toca comenzar de nuevo”, afirmó.

Desde Manizales, el presidente Gustavo Petro habló sobre el nuevo proyecto de la reforma a la salud, que será presentado con mensaje de urgencia - crédito Institucional TV

Según Petro, el Congreso le “debe” la aprobación de la reforma pensional

Por su parte, el jefe de Estado se refirió a la reforma pensional que se tramita en el Congreso, e instó a la Cámara de Representantes a aprobar el proyecto diseñado, en su concepto, para liberar a los ciudadanos de la pobreza y garantizar una existencia digna; luego de que pasara en plenaria del Senado. “Aún puede salvarse si la Cámara se pone pilas,” añadió el presidente, en relación con que si no se discute antes del 20 de junio se hundirá por falta de trámite.

Del mismo modo, el mandatario señaló que el legislativo “le debe” el éxito de esta reforma, que busca beneficiar a comunidades como la cafetera, que sería una de las primeras beneficiadas en caso de que vea la luz, al contemplarse un bono para los adultos mayores que no alcancen su pensión. “Yo quiero que los primeros beneficiarios sean las cafeteras. El Congreso nos debe esa reforma, no podemos tener un Congreso que le sirva a la muerte, sino a la vida”, expresó.

El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que el Congreso está en la obligación de aprobar la reforma pensional - crédito Institucional TV

Este conjunto de reformas que quiere impulsar el Gobierno nacional han sido blanco de duras críticas por parte de los sectores opositores, que las han señalado como una especie de retroceso para los ciudadanos; en especial la reforma pensional, que supondría, de acuerdo con expertos, el fin de los fondos privados de pensiones, pues le daría mayores facultades a la estatal Colpensiones, en lo relacionado con el umbral mínimo, fijado hasta en 2,3 salarios mínimos.

Asimismo, cabe acotar que el modelo de salud que promueve el mandatario ya opera en aspectos fundamentales como el giro directo a clínicas y hospitales por cuenta de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), según Petro, para evitar demoras y desviación de recursos, saltándose las Entidades Promotoras de Salud (EPS); además del modelo preventivo, con más de 5.000 equipos médicos en Colombia.