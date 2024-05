Carolina Cruz no quiere vivir con Jamil Farah y explicó por qué no lo lleva a su casa: “Respeto a mis hijos”

Carolina Cruz contó por qué no quiere vivir con su novio Jamil Farah - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz se sinceró con respecto a su actual relación sentimental con Jamil Farah y dio detalles de lo que sería su futuro con él, pues confesó que no se ve conviviendo con un novio por respeto a sus hijos. “La casa es el lugar sagrado para ellos y aún dormimos todos en la misma cama”.

Por otra parte, la exreina vallecaucana explicó las razones por las que nunca ha llevado al joven piloto a su apartamento y lo mantiene al margen de su vida como madre. “Mis espacios para verme con mi pareja no son en mi casa, para eso existen otros lugares”.

Uno de los temas que mayor interés despierta en los seguidores de Carolina Cruz, es su vida amorosa; sin embargo, la conductora del matutino Día a día se esfuerza por mantenerla alejada del foco mediático, pues luego de su separación del actor Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos Salvador y Matías, se han generado muchas especulaciones a cerca de la verdad detrás de su ruptura.

Carolina Cruz sorprendió al revelar que no quiere vivir con su novio - crédito I'am By Camy Jimenez/YouTube

No obstante, en esta ocasión, la también empresaria abrió su corazón y permitió conocer más sobre su intimidad, revelando detalles que nunca antes había contado sobre su actual romance con el piloto sanandresano Jamil Farah. Pues dejó saber que no vivirá con él, al menos por ahora.

“No quisiera convivir con nadie, a hoy, porque vivo con mis dos hijos y yo trato de manejar mi relación con mi actual pareja muy respetuosamente por mis hijos”, expresó la vallecaucana en entrevista concedida al podcats Mójate la palabra con Camy de la actriz y cantante Camila Jiménez.

Allí, además, Carolina detalló el porqué mantiene su actual noviazgo al margen de su faceta como madre. “Mis espacios para verme con mi pareja no son en mi casa, para eso hay otros espacios, yo lo respeto por mis hijos porque en el apartamento en el que yo vivo es el mismo en el que vivíamos antes todos como familia y para mí es como el lugar sagrado de mis hijos, yo duermo en la cama con ellos y yo respeto eso”.

La presentadora colombiana habló de la posibilidad de tener un bebé con su pareja -crédito @jamil_farah/Instagram

Se declaró una mujer fiel

Pese a que la presentadora ha contado que en varias ocasiones fue victima de infidelidad y ha compartido las experiencias en las que exnovios le pusieron los ‘cachos’, aseguró que se considera una pareja que no es toxica y cero celosa, además de que ella sí ha logrado mantenerse fiel a cada una de las relaciones en las que decidió estar.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque juntos en el cumpleaños de su hijo Matías - crédito @carolinacruzosorio/IG

“Si tú eliges estar con alguien, ser fiel, pues es una elección, no es que toque serlo, sino que estás eligiendo, si no, pues te quedas solo, no pasa nada, yo he logrado ser fiel, me han puesto todos los cachos de la vida, pero he tenido momentos de mi vida donde he sido débil”.

A su vez aseguró que no sufre de celos, ni tampoco es controladora, algo que considera le ha jugado en su contra: “soy cero tóxica, cero celosa, jamás haré un reclamo sin tener una razón o motivo, pero si me dan motivos sí. A cualquier mujer le dan celos que tú estés en un lugar con tu pareja y no te respete y le empiece a coquetear a otra mujer delante tuyo, no es chévere, no te hace sentir bien. Yo soy demasiado independiente, yo soy el otro extremo, yo soy muy relajada, es un tema que me toca manejar a mí, soy extremadamente independiente, y muy que lo puedo sola, tengo una energía masculina demasiado fuerte, desde pequeña me tocó coger las riendas de mi casa”.

Al finalizar la charla, Carolina Cruz hizo otra revelación sobre su vida sexual, pues declaró que le gusta usar juguetes sexuales tanto sola como en pareja, pero se reservó detalles para proteger a sus hijos.