Isabella Santiago se despachó contra La Segura y Karen Sevillano: “Eran las más hipócritas”

La expulsión de Isabella Santiago de La casa de los famosos Colombia no solo marcó un antes y un después en la dinámica del reality transmitido por el Canal RCN y la app de streaming Vix, sino que también generó múltiples de reacciones de los televidentes del programa.

La actriz y modelo venezolana tras infringir las reglas de la competencia en una fiesta en donde bebió alcohol, vio su estadía en el reality llegar a su final.

La exreina reveló en una reciente entrevista para Buen día Colombia del Canal RCN, una serie de acusaciones sobre el comportamiento de sus compañeros dentro de la casa, especialmente en contra de Karen Sevillano y Natalia Segura, conocida como La Segura. La modelo expresó su asombro al percatarse de la “hipocresía” y “falsedad” en el comportamiento de algunas personas con las que convivió en el reality.

“Unos de los códigos más contundentes ha sido la hipocresía y la falsedad de algunas personas. De frente de tienen y te volteas, ya te están haciendo hasta señas, como las groserías, la difamación, eso ha sido para mí lo más impactante (...) Que yo adentro no me daba cuenta, entonces, al ver esos código aquí afuera, hasta dónde puede llegar la gente a fingir”, enfatizó Santiago sobre su experiencia al observar el programa desde fuera.

La controversia incluyó señalamientos de Isabella, en particular de Sevillano y La Segura, de hablar detrás de su espalda y comportarse de manera hipócrita, pese a que ellas proclamaban ser directas y sinceras. “Me sorprendí de Karen y ‘La Segura’, ellas hablaban todo el día de ser frenteras ... y resulta que no, son las más hipócritas”, indicó Santiago.

“Hablaban contigo de frente, te volteaban y te ahí te estaban haciendo señas, decían cosas feas de ti y supuestamente yo era su galáctica favorita. Pero de la que más hablaban era de mí. Cosas feas, unas cosas que yo digo: ¡Dios mío!, de Alfredo, de Pantera. O sea, ¿por qué no me dijeron las cosas de frente?”, añadió la actriz para el medio.

Los comentarios acerca de las declaraciones de la exreina no se hicieron esperar, algunos usuarios estuvieron de acuerdo con ella y otros defendieron a las creadoras de contenido: “Habla de lo que ella misma hacía con los demás 🤷🏼‍♂️”; “Todos los galácticos salen hablar de Karen y La Segura”; “Habló la mamá de la hipocresía que vieja más boleta, mire más capítulos en VIX pa que se vea”; Quien habla de hipocresía... La maestra”; “Por un momento pensé que hablaba de ella misma”, son algunas reacciones en las redes sociales.

Su salida, según informó el Canal RCN, ocurrió debido a su comportamiento inapropiado durante una fiesta dentro de la casa, incluyendo altercados físicos con otros participantes como Camilo y Melfi, e incluso, intentos de desvestir a uno de ellos. Este incidente escaló hasta que “el jefe” del programa decidió expulsar a Santiago de la competencia.

“Isabella, ayer rompiste varias reglas y por eso estás expulsada de la competencia. Abandona mi casa en este momento. Tus compañeros prepararán tus pertenencias y te las harán llegar”, expresó “el jefe”.

A pesar de que la actriz se mostró que entró en shock cuando la expulsaron, tiempo después reapareció en las redes sociales informando a sus seguidores que se encontraba bien: “Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aun así seguiré en el proceso de entenderlo (...) Muchas gracias por el apoyo, empatía y cariño que me han demostrado”.