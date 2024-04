Epa Colombia presumió los millonarios “lujitos” que le regaló a su novia y a la pequeña Daphne Samara

La empresaria presumió las costosas cadenas de oro y piedras preciosas - crédito @rechismes/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia en el mundo del entretenimiento digital, saltó a la fama en redes sociales durante la Copa América Centenario con un cántico muy particular. Inicialmente, ganó notoriedad en redes sociales por los videos humorísticos y el contenido de entretenimiento que le costó algunas críticas por su comportamiento.

Con el tiempo, Barrera Rojas evolucionó en su contenido que le sirvió para crecer con su emprendimiento de keratinas y productos para el cuidado del cabello, amasando una impresionante fortuna. Sin embargo, su carrera ha estado también oscurecida por los líos judiciales que enfrentó al haber vandalizado algunas estaciones de TransMilenio durante las protestas de 2019.

Desde 2022, sostiene una relación con Karol Samantha, con quien recientemente se convirtió en madre después de haber pasado por un proceso de fertilización in vitro dando a luz a la pequeña Daphne Samara. La empresaria reveló, en varias entrevistas, que el proceso tuvo un millonario costo debido a la posibilidad de poder escoger los genes del donante, como el color de piel, ojos y demás.

Recientemente, Barrera Rojas presumió con sus seguidores en redes sociales, los millonarios regalos que le entregó a su compañera sentimental y a la pequeña integrante de su familia. Se trata de unas cadenas de oro blanco y amarillo, con incrustaciones de piedras preciosas, que alcanzarían un millonario costo en el mercado.

“Amiga mira este que mandé a hacer. No, uy, amiga yo tengo que vender muchas más keratinas para hacerme muchas más cadenas. Uy esta la da un montón. Aunque me gustaría hacerme una mucho más grande, así como la que tiene Blessd, Yailin. Uy es que Dios me ha bendecido demasiado. Qué locura”, agregó Barrera Rojas mientras lucía las joyas que compró para ella y su pareja.

Las imágenes fueron replicadas por las cuentas de entretenimiento en redes sociales y rápidamente generó algunos comentarios sobre los lujos de la empresaria. Entre los más destacados están: “¿Lujosas? Serán costosas, porque de lujo y clase nada”; “Normal, ¿qué esperan de un nuevo rico?”; “dime de qué presumes y te diré de qué careces”; “igual no las podrá lucir con tranquilidad, porque con esta inseguridad”, entre otros.

Esto dijo sobre su etapa de maternidad

Recientemente, mientras se dirigía a hacer una diligencia con la bebé y acompañada de Karen Samantha, su pareja, la también creadora de contenido habló de nuevo de esta etapa de su vida. En el clip se vio a Barrera Rojas sosteniendo a su primogénita en brazos y expresando unas sentidas declaraciones tras la llegada de Daphne.

“Es algo hermoso, que no cambiaría por nada del mundo, que no cambiaría ni por todo el dinero que algún día conseguí … Este amor es el más puro, el más real, el más sincero y que amiga, estaré ahí 24/7″, reveló la mujer al recordar que un día se encontraba trabajando en su oficina para posicionar su empresa y todo cambió en nueve meses, al convertirse en madre.

Agregó que no ha sido fácil el tema de cambiar los pañales, lo que aprende con el paso de los días, así como trata de no gastar tanto en pañitos húmedos: “estoy pendiente del tetero, estoy pendiente de ella, de que sus gases, todo amiga”, concluyó.

Las declaraciones de la empresaria generaron opiniones divididas entre sus seguidores, quienes destacan que la bogotana ha dado un giro de 180 grados a su vida, dejando claro que siempre habrá segundas oportunidades para enderezar el camino: “El cambio de esta mujer ha sido del cielo a la tierra”; “se ve mucho más aplomada que hace unos meses”, entre otros.