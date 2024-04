Viralizan video de Shakira cantando vallenato y emocionó a sus seguidores

El video muestra a Shakira con apenas 15 años y demostrando el talento que tiene para el ritmo caribeño - crédito @sientesequienpueda/Instagram

Sin lugar a duda, Shakira es una de las artistas más versátiles en lo que a fusión de ritmos se refiere. La artista se le ha medido al pop, al rock en español, ha interpretado canciones en inglés e incluso, en el género urbano no desentona en una sola línea; sin embargo, pocas veces se le ha visto medírsele al vallenato.

A través de las redes sociales, los seguidores de la intérprete de Hips don’t lie, Suerte y Bzrp x Shakira Music Sessions Vol. 53, hicieron viral un video en el que se ve a la artista interpretando un tema del vallenato. En el clip, Shakira entona algunas estrofas de uno de los éxitos de Rafael Escalona, que posteriormente fue grabado por Carlos Vives, conocido como El Testamento en la década de los 90.

Shakira en sus primeros años en la industria musical. La colombiana grabó Magia antes de presentar Pies Descalzos. Tomada de Last.fm

En las imágenes se puede apreciar que la cantante pasaba entre los 14 y 15 años, pues su cara se ve mucho más redonda, su cabello negro que la caracterizó en sus inicios y esa sonrisa angelical que enamoró a más de uno. Interpretando este clásico del folklor vallenato, también los conocedores en música alcanzan a percibir el vibrato de su poderosa voz. Por otro lado, llamó la atención que llevaba un sobrero aguadeño.

Estas imágenes de la artista han provocado cientos de comentarios en los que la comparan con otras artistas como la mexicana Lucero. Entre los más destacados están: “No se parece en nada a la Shakira de ahora, parece otra”; “es increíble esta mujer, cantando esa canción que es sin duda para mí de las mejores del gran Escalona”; “un ejemplo de superación, no todos logran llegar donde ella está”, entre otros.

Shakira habría lanzado nuevo dardo a Piqué

La cantante colombiana aseguró que no tiene reparo en hablar con sus hijos sobre la separación - crédito Shakira/Instagram

En una entrevista con Aló, Shakira se refirió a la importancia que tuvo para ella ser honesta con Milan y Sasha respecto a la separación de su padre. Inicialmente, mencionó que es un error ocultar los sentimientos frente a los hijos, ya que “ellos saben más de lo que pensamos y pueden darse cuenta cuando les estamos mintiendo”.

Y agregó: “Es más difícil, porque estoy a cargo de estos dos niños que dependen de mí. Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque me estaba arrastrando hacia abajo… Ahora siento ganas de trabajar, de escribir canciones, de hacer música”. Finalmente, dejó claro que en ocasiones es mejor confiar y ser traicionado, que no confiar nunca, pues esta ha sido la manera en la que ha logrado hacerle frente al dolor del final de una relación de más de una década.

Nuevas fechas de su gira mundial

La gira de la Loba, llegará a los territorio norteamericano el próximo 2 de noviembre en Palm Desert, California, en el emblemático escenario del Acrisure Arena y finalizará el 15 de diciembre en Detroit, Michigan, en el Little Caesars Arena de la ciudad. La intérprete de Music Sessions #53, Acróstico y La fuerte recorrerá ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Miami, Washington y Nueva York, por mencionar algunas.

Estas son la fechas en las que Shakira se presentará en Estados Unidos inicialmente con su 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakira/Instagram

Así las cosas, las personas que deseen asistir a su presentación en Palm Desert, California, tendrán la posibilidad de ver a la mujer “a la que sus caderas no le mienten” el día 2 de noviembre y en su nueva fecha, el 3 del mismo mes. Quienes quieran disfrutar de su concierto en Miami, Florida, tendrán la oportunidad de hacerlo no solo el 20 de noviembre, sino también el día 21 con este anuncio entregado por la colombiana.

Y finalmente, la presentación que tenía en Nueva York el día 5 de diciembre, tendrá una adicional para el 6 del mismo mes en el Barclays Center ubicado en Brooklyn.