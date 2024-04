Agresión a policía en Cali: patrullera fue atacada por otra mujer durante un operativo de tránsito

Una agente de la Policía y una civil se fueron a los golpes en plena calle 5ta de la capital vallecaucana - crédito @EnterateCali / X

Durante un reciente operativo de control vehicular en Cali, específicamente en la calle 5ta, se produjo un incidente violento que involucró a una pareja en motocicleta y a efectivos de la Policía Nacional. La situación escaló cuando una mujer atacó físicamente a una patrullera de la institución, lo cual quedó captado en video.

El suceso ha generado preocupación sobre la seguridad de los agentes de la fuerza pública y la actitud de resistencia hacia la autoridad por parte de algunos ciudadanos. Al parecer, el conflicto comenzó cuando la pareja fue detenida por haber cometido infracciones de tránsito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En las imágenes difundidas ampliamente en diferentes plataformas digitales, se observa cómo la mujer, quien iba como acompañante en la motocicleta, reacciona de manera violenta, agrediendo a una agente de policía. La patrullera recibió varios golpes, incluyendo puños en el rostro patadas en diversas partes del cuerpo; en el clip también se ve que la uniformada tuvo dificultades para defenderse ante los ataques, por lo que fue necesaria la intervención de otros policías y funcionarios de tránsito de la ciudad para controlar a la agresora y restablecer el orden.

Tras ser detenida en la zona sur de la ciudad, una mujer agredió físicamente a una policía durante una operación de tránsito, evidenciando tensiones entre ciudadanía y fuerzas del orden - crédito Colprensa y captura de video

Las razones detrás de la violenta reacción de la mujer no han sido esclarecidas, y tampoco se han proporcionado detalles sobre los momentos previos a la agresión. Asimismo, se desconoce el estado de salud de la patrullera que resultó agredida en este acto de intolerancia. Por otra parte, las reacciones de los usuarios en redes sociales tras la publicación no se hicieron esperar y dejaron sus opiniones:

“Una pregunta a la Policía nacional, ¿a sus agentes no les enseñan en la academia defensa personal o alguna disciplina de combate cuerpo a cuerpo? porque siempre se ven muy ineptos para pelear”; “Ahora a responder por agresión a servidor público, más multa, más grúa, más patios, le rendía más en MIO, si no tenía los papeles al día, ganas de complicarse”; “Típico en la ciudad, además de que no cumplen con las normas básicas de tránsito son súper cínicos peleando y agrediendo a la autoridad. Lo más simple sería tener todo en orden, cumplir las reglas y vivir tranquilos, pero en Cali eligen a diario el camino de la violencia”, son algunos de los comentarios que se leen.

¿Qué pasa si agrede a un policía?

En Colombia, atacar a un miembro de la Policía o las Fuerzas Militares conlleva severas consecuencias legales. Los individuos hallados culpables de tales actos pueden enfrentarse a penas de hasta ocho años de prisión, además de multas económicas significativas. Esta legislación busca resguardar la integridad de aquellos que tienen el deber de servir y proteger a los ciudadanos, asegurando que cualquier agresión contra ellos no quede impune.

Multas severas y cárcel: las consecuencias de desafiar a la autoridad en Colombia - crédito Colprensa

La ley colombiana, a través de directrices como el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011, estipula sanciones específicas para quienes ejerzan violencia contra estos servidores del estado, enfatizando la protección de los derechos y la seguridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus deberes. Según la Constitución Política, estos miembros son considerados servidores públicos, destacando la importancia de su rol dentro de la comunidad y el estado.

Además, la ley 1801 de 2016, más conocida como el Código Nacional de Policía y Convivencia, introduce medidas correctivas adicionales, como multas que pueden ascender 32 salarios mínimos diarios legales vigentes para quienes agredan o lancen objetos a las autoridades, enfatizando la responsabilidad civil y el respeto por la autoridad. Los extranjeros no están exentos de estas normas; el artículo 100 de la Constitución asegura que deben acatar las leyes colombianas, con sanciones que pueden incluir la deportación en caso de incumplimiento, además de las penas ya mencionadas.