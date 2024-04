Miguel Melfi ahora le coqueteó a Carla Giraldo, pero la presentadora lo frenó en seco

Carla Giraldo y Miguel Melfi comparten coqueteos durante la visita de la presentadora en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito Canal RCN

Una visita sorpresa se robó la atención de los televidentes y participantes: Carla Giraldo enteró a La casa de los famosos Colombia para realizar ponerles a los participantes una serie de retos sobre sus capacidades de adaptación y cooperación dentro de la casa.

La intervención de la actriz y presentadora se produjo en un momento clave del reality, puesto que los concursantes están a la expectativa de lo que pueda suceder dentro del programa, pues todos tienen la placa de ‘nominados’.

Los participantes enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su destreza, con misiones específicas ordenadas por Carla. Su influencia se sintió no solo en las tareas asignadas, sino también en los momentos de tensión y risas que se vivieron, como cuando decidió cambiar el look a Miguel Melfi.

Mientras que la ganadora de MasterChef Celebrity 2021 le pintaba el cabello al cantante panameño, el hacía comentarios coquetos hacía la actriz, pero ella lo paró en seco al hablar de su esposo e hijos: “Todo iba muy lindo hasta que llegamos a la parte donde nos contó que realmente es casada, así que hubo un corazón roto”, expresó Melfi un poco desilusionado después de que había manifestado su gusto por la presentadora.

Los gestos de coqueteo por parte del cantante panameño dieron pie a reacciones de los participantes: Al man le gusta las viejas casadas y pues Carla también es casada. El coqueteó de Melfi y Carla se vio en la cocina, en la sala, en el corredor, mejor dicho Melfi estaba sacando mandíbula a lo que marca”, expresó Juan Camilo Pulgarín, asimismo, Cristina Hurtado también molestó a su compañera: “A Melfi le gustan las mujeres casadas”, inmediatamente Carla rexpidió: “Estoy casada, pero no castrada”.

A pesar de que Miguel Melfi no logró nada con la presentadora y actriz se sintió afortunado de compartir con ella y que le hubiera realizado su cambio de look: “Se ganó a mi mamá 100%, que les puedo decir soy afortunado, lo siento no me odien, pero la suerte a veces es loca y a uno le toca (...) bueno Carla, primero que nada agradecerte por volver a poner mi pelo del color que era al inicio”.

Este intercambio entre Carla y Miguel generó comentarios en las redes sociales puesto que los seguidores del reality observaron gestos de coqueteo y química entre ambos. “Amo a Carla Giraldo jajajajaja le metió un picante delicioso a esa casa”; “Mínimo Carla estaba cansada de ver cómo en te decían que Melfi se parecía a Lady Tabares JAHSJAJJAJAKA”; “Karla dio mas contenido en un 1 día que ellos en 1 semana”; “Dijo que es casada y se alumbraron los ojos a Melfi”;