Gregorio Pernía dice que ha recibido desde ofrecimientos sexuales hasta golpes: “Creen que uno es el ‘Titi’”

Gregorio Pernía narró algunas de sus peores experiencias en la calle por ser 'El Titi' - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía se ha consagrado en los últimos años como uno de los actores colombianos más conocidos a nivel internacional en telenovelas. Si bien su fama en el país comenzó se remonta al 2006, cuando tuvo un papel protagónico en La hija del mariachi, el cual repitió con un cameo de Hasta que la plata nos separe, el impacto a nivel de Latinoamérica llegó más tarde.

Después de las producciones mencionadas, el cucuteño hizo Las detectivas y el Víctor, que lo siguió catapultando. No obstante, la gloria le llegó de manera incomparable con Sin senos no hay paraíso, que ha sido transmitida varias veces en México, Estados Unidos, Argentina y otros territorios con gran éxito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ocho años después, en 2016, retomó el papel de El Titi en Sin senos sí hay paraíso para después hacer lo propio una vez más en 2019 con El final del paraíso. El personaje se ha convertido en una de las estrellas de tal universo ficticio, aún cuando hace las veces de antagonista en gran medida.

Gregorio Pernía contó una curiosa anécdota que le ocurrió en una discoteca por cuenta del papel que hizo en 'Sin senos no hay paraíso' - crédito @gregoriopernia/Instagram

A pesar de sus maldades, El Titi se considera a sí mismo un galán y ese es un rol que más de uno le ha comprado. De hecho, en la vida real, Pernía asegura que ha recibido elogios por la manera en que desarrolló el guion. No obstante, también contó que ha vivido incómodos momentos por el mismo.

En entrevista con Lo sé todo, dio a conocer que “hay personas que piensan que uno es El Titi, que las voy a agarrar, les voy a halar el pelo, les voy a pegar dos nalgadas, les voy a morder la boca”. Incluso, confirmó que la obsesión de algunos no ha llegado hasta ahí, sino que ha ido más allá.

Con más detalles, recordó cuando fue a una discoteca en Houston, Texas, con su esposa, Érika Rodríguez. Al entrar al baño, notó que algo no estaba bien. “Se han metido unas muchachas ahí, me decían: ‘Titi esta es la oportunidad’, y yo les decía: ‘no, ustedes están locas’”, en ese momento, salió como pudo y le contó a su compañera sentimental lo que había ocurrido.

Asimismo, dio a conocer que fue acosado. Un desconocido (o desconocida) consiguió su contacto de WhatsApp y comenzó a enviarle mensajes “y me dice: ‘qué cuánto es lo que yo cobro y que eso queda entre nosotros dos’... Por tener algo”. En ese instante, se asustó porque quien le escribía se volvió insistente, así que decidió bloquear el número.

El último papel de Gregorio Pernía e la televisión fue en la nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe' en el 2022 - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía también ha sufrido golpes por ‘El Titi’

Pero no solamente ha recibido insinuaciones sexuales, sino que algunos televidentes le han detestado a raíz de su papel, tanto, que se han ido al extremo de la violencia. Así lo relató el mismo Gregorio Pernía, al recordar una experiencia desagradable que vivió en Bogotá.

“Fue en la 72 con 11. Me dio un palmadón en la espalda durísimo. Yo iba a firmar un contrato de arrendamiento de un local, estaba con la persona que me lo iba a alquilar y me dio un palmadón y me dijo: ‘paramilitar hij...’, y yo: ‘¡mi señora’”, rememoró.

Gregorio Pernía fue víctima de violencia por uno de sus papeles - crédito @gregoriopernia/Instagram

Agregó que tuvo que frenarla en seco. “Le dije: ‘eso es una serie’, no le dije nada más pero me quedé mirándola y pensé: ‘no me joda, casi me saca un pulmón’”, indicó.

Finalmente, se refirió a una ocasión en que le pidieron un préstamo de por lo menos 100 dólares. Al no acceder a la petición del desconocido, esa persona le “decía: tú eres una mierda, ayer coronaste 600 kilos de coca y no me vas a regalar 100 dólares”.

Aseguró que, en repetidas ocasiones, ha tenido que explicarle a la gente que todo se trata de una ficción.