Cristina Hurtado sacó los “pasos prohibidos” en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

La paisa dejó boquiabiertos a sus seguidores con sus pasos de baile mientras lucia uno de sus espectaculares vestidos - crédito @crisshurtado8/TikTok

Transcurre la semana 11 en La casa de los famosos Colombia con Alfredo Redes como líder de la semana y Ornella separada por 24 horas del resto de participantes luego de que ganara el beneficio de quedarse en el loft, sola y con la posibilidad de espiar a sus compañeros de casa libremente durante ese lapso.

Mientras se desarrolla la convivencia y surgen nuevos roces entre los participantes –siendo especialmente sonado el que enfrentó a Pantera con Martha Isabel Bolaños–, el reality show del Canal RCN y ViX continúa dejando grandes impresiones entre los televidentes y, sobre todo, los usuarios en redes sociales.

Eso incluye el seguimiento del día a día de sus presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, que pese a las especulaciones de que habría conflictos entre ambas, se han desmarcado de las mismas y siguen adelante con su trabajo ante las cámaras.

Cristina en particular ha movilizado un seguimiento considerable, no solo por su belleza y profesionalismo en cada velada, sino por los vestidos que utiliza en las mismas. Pero no conforme con eso, la antioqueña también decidió mostrar sus “pasos prohibidos” en el propio set del programa de telerrealidad.

Cristina Hurtado ha deleitado a los televidentes de 'La casa de los famosos Colombia' con sus trajes en cada gala - crédito @crisshurtado/Instagram

En su cuenta de TikTok, Cristina mostró un outfit de color verde que resaltaba su figura, diseñado por Carlos Merchán, al que aparentemente la presentadora tuvo que convencer para que se mostrara frente a las cámaras. “Ay mi Charlie, hasta que te convencimos jajajaja!! Lo hiciste muy bien. ¿Ustedes qué dicen?”, escribió en la descripción del video.

Acompañada de un maquillaje sutil y su pelo recogido para demostrar su destreza en el baile, Cristina eligió la samba para presumir sus pasos de baile y su atuendo, mientras Carlos le daba instrucciones para que fuese dando la vuelta progresivamente y mostrara así el vestido en su totalidad.

“Aquí Charlie!🙋🏻‍♂️Se goza en las previas aunque lo mío es crear cada atuendo para ti✍️💡👗, aparecer en este video es solo una muestra de que cada locura que se te ocurre la acepto”, escribió el diseñador en los comentarios.

“definitivamente quien viste a Cristina la ama con toda su vida”, “los trajes que modela cada noche son espectaculares”, “la presentadora más hermosa de Colombia”, “la mejor bailando”, “qué buen baile, bendiciones Cris”, “cómo cuando dicen póngale vida al arbolito de navidad y que se vea alegre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores en el video.

Así va el rating de ‘La casa de los famosos Colombia’

A punto de completar tres meses al aire, el reality show se mantiene entre lo más visto por los colombianos - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Aunque la atención hacia el programa de telerrealidad se ha mantenido en redes sociales, los números del programa en la televisión no se han mantenido consistentes durante los últimos días, algo que parece tener relación con el final de historias como la de Nataly Umaña y Sandra Muñoz que se venían desarrollando en las semanas anteriores.

Lo cierto es que Kantar Ibope Media reportó que el reality show alcanzó una medición de 5,24 el viernes 19 de abril, 4,30 el sábado 20 —día de la prueba de salvación— y 6,44 el domingo 21 —día de la gala de eliminación—. Todo esto les ha mantenido oscilando entre el cuarto y quinto lugar de lo más visto en la televisión colombiana durante el fin de semana.

Para la emisión del lunes 22 de abril, La casa de los famosos Colombia llegó a los 5,95 puntos de rating, equivalentes a la cuarta posición. El podio lo encabezaron el Desafío XX (11,94) la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (9,35) y la telenovela Devuélveme La Vida (7,44).