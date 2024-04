Ciudadanos se unieron para detener el desalojo de la vivienda de una anciana en Cali: la alcaldía se pronunció

Vecinos se unieron y evitaron desalojo de vivienda de adulta mayor - crédito @EntérateCali / Instagram

En la mañana del miércoles 24 de abril, un grupo de uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo, anteriormente llamado Esmad) llegó hasta al barrio El Jardín, en el suroriente de Cali, para cumplir con un orden de desalojo.

En la denuncia ciudadana, difundida en la red social X, reprochaban el procedimiento de los uniformados, quienes cumplían la orden de desocupar una de las viviendas por el no pago de impuestos, lo que habría generado una millonaria deuda.

En videos compartidos por el medio Entérate Cali se observa a más de 10 uniformados que se encontraban ad portas de derribar la puerta; sin embargo, algunas personas, en especial mujeres, decían al encargado de realizar la acción “no lo haga”.

Alcaldía de Cali, Policía y unidades de Udmo, llegaron a una vivienda en el barrio El Jardín para desalojar a una abuela por no pagar sus impuestos - crédito DAREK DELMANOWICZ / EFE

“En serio, ella está triste, ella está que le da algo (...) No la torture más, no haga más eso”, eran las palabras que le dirigían al funcionario encargado de tumbar la puerta.

Otras voces incluso ofrecieron dinero a cambio de no llevar a cabo el desalojo: “Le doy 500 y no me tumba esa puerta, papi (...) De verdad que nosotros le pagamos su trabajo, lo que le están pagando, señor”, insistían los testigos.

Al parecer, los ruegos de los vecinos habrían servido para que no se concretara el desalojo a la anciana, que no habría pagado durante un tiempo prolongado los impuestos de la vivienda.

“En un día como hoy, tristemente, insisten en sacar a nuestra abuela Inocencia Maya de su casa. Esto es un abuso a los derechos humanos de una anciana que lo único que quiere es poder vivir el resto de tiempo que le resta de vida, en el predio. Esto lo único que desmejora es la salud de la abuela”, explicó una ciudadana sobre el caso en un clip compartido por Supernoticias, y agregó: “Miren ustedes pueden ver todo este Ejército que tenemos acá, ni siquiera a los verdaderos que hacen daño en este país le ponen un cordón de seguridad como estos (sic)”.

Vecinos salieron en defensa de la adulta mayor e impidieron el desalojo - crédito Shutterstock

Por su parte, la Personería Municipal de Cali explicó que está realizando acompañamiento psicosocial a la anciana y en su proceso de traslado a un hogar geriátrico: “Ante la diligencia de desalojo al predio donde habita una adulta mayor, la Personería Distrital de Santiago de Cali hizo acompañamiento para garantizar que sus derechos fueran respetados y se cumpliera con el debido proceso conforme a la Ley. Además, el ente de control solicitó a la @calibienestar realizar el apoyo psicosocial y brindarle garantías de su traslado a un hogar geriátrico, donde pueda continuar una vida digna”.

Personería Municipal de Cali se refirió al caso de desalojo de adulta mayor - crédito Personería Municipal de Cali / Facebook

Mientras que la Alcaldía de Cali informó que se trata de un procedimiento que data desde el 2022: “De acuerdo con los protocolos establecidos por @SeguridadCali, este procedimiento, que está en curso desde el año 2022, tuvo presencia del UNDMO – acorde a los procesos regulares - sin embargo, en ningún momento intervinieron en el desarrollo del mismo”.

La administración del alcalde Alejandro Éder agregó que el proceso de desalojo sigue en pie, pero buscarán ubicar dignamente a la adulta mayor: “El procedimiento, que se adelantó por orden judicial, fue suspendido, mientras se logra adelantar por parte de @BienestarSociaI el traslado de un adulto mayor - que se encontraba al interior de la vivienda - a un centro de atención, donde se le pueda garantizar calidad de vida”.

Alcaldía de Cali aseguró que trasladará a la anciana a un hogar geriátrico para garantizarles sus derechos - crédito @AlcaldíadeCali / X

Efectivamente, las reacciones sobre el caso no se hicieron esperar, a favor y en contra de la decisión: “Aquí en Colombia los adultos mayores debería de estar excentos de pagar el impuesto predial”; “30 policías para sacar a un viejo de una casa, pero no sean 7 motos robando y disparando en plena octava porque ahí si no aparece ninguno”; “Es una abuelita de más de 80 años, sola e indefensa. Increíble 😢”; “Para los que consultaban que para que tanto policia, bueno... Justo es por este tipo de gente”; “La policía no es quien da la orden, es un juez, ellos solo cumplen el deber, por eso hay que ser correctos desde jóvenes, estar al día con todo (sic)”, indicaron algunos usuarios con relación al video.