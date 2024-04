Carla Giraldo mandó a lavar los baños a Mafe Waker en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Hay agua en los baldes”

Carla Giraldo ingresó por sorpresa a 'La casa de los famosos Colombia' y puso a Mafe Walker a lavar los baños - crédito @waltergomezurrego/Instagram y Canal RCN

La casa de los famosos Colombia llegó a su semana número 11 y parece haberse liberado de cierta tensión tras la salida de Omar Murillo en la última gala de eliminación y la mejora en la relación entre Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños. Adicionalmente, Alfredo Redes ganó la prueba del lunes 22 de abril y se convirtió en el nuevo líder de la casa.

Pero ese descenso en las peleas no ha significado que los retos que afrontan en el día a día de la casa no sean significativos. Así como ocurre en la capital del país por cuenta de la sequía, los participantes deben ajustarse para ahorrar agua y contribuir para paliar la situación.

Sin embargo, a una de las participantes pareció no importarle demasiado esta situación y no tardó en ser señalada por la producción del programa.

En efecto, Mafe Walker, lejos de contribuir con el ahorro de agua, fue captada tomando duchas largas y hasta se metió al jacuzzi —algo que quedó prohibido como forma de aplicar el racionamiento—. Estas situaciones llegaron al punto de que El Jefe tuvo que llamarle la atención en varias oportunidades, a las que Mafe hizo caso omiso.

Mafe Walker desafió el racionamiento de agua en ‘La casa de los famosos’ al entrar al jacuzzi -crédito Canal RCN

La situación derivó en que fuese llevada a juicio por el resto de participantes, y hasta Diana Ángel decidió enseñarle a optimizar su tiempo duchándose. Pero con lo que no contaban los televidentes era que la participante iba a recibir una reprimenda de una de las presentadoras del Canal RCN.

Durante la jornada del martes 23 de abril, la presentadora Carla Giraldo hizo su ingreso a la casa en las primeras horas del día. Sorprendidos, los concursantes vieron a la paisa poner orden y darles tareas a todos ellos. Unos fueron designados para hacer el desayuno —a Ornella Sierra le tocó hacer las arepas—, otros tendrían a su cargo el aseo, y a Mafe Walker le tocó lavar los baños.

Para asegurar que Mafe cumpliera con la tarea, tendría la supervisión de Alfredo Redes en todo momento, en su condición de líder de la semana. Eso sí, la presentadora dejó una clara advertencia. “¿Qué tal si van y limpian en el baño y lo dejan impecable? Recuerden que hay agua en los baldes, úsenla y no desperdicien agua”, señaló Carla.

Preparador de Carla Giraldo contó cómo la presentadora la defendió de las críticas

Carla Giraldo ya está generando constroversia y no ha iniciado La casa de los famosos - crédito @carlagiraldo/Instagram

Pese a que el ingreso de la actriz y hoy presentadora fue bien recibido en redes sociales, todavía prevalecen algunas críticas sobre su desempeño en este nuevo rol acompañando a Cristina Hurtado.

Pese a que parece haber cierto reconocimiento frente al hecho de que ha mejorado en esta faceta con el paso de las semanas, la impresión de sus primeros días parece seguir pesando entre los televidentes.

Víctor Cárdenas, su preparador y reconocido por trabajar con Laura Tobón y María Fernanda Aristizábal, salió en su defensa en una entrevista que concedió a Publimetro.

“Carla es la primera vez en su vida que presenta; si la comparan con su compañera de set, obviamente van a decir “a esta niña le hace falta”. Las críticas no son objetivas, son pasionales. Carla viene de Masterchef, un reality en el que no la querían, y ahora viene el desquite con su aparición en La casa de los famosos. En este punto del reality ella ya no se ve tan novata como se veía al principio”, comentó.

Por otra parte, el preparador manifestó que no tienen ningún problema en ayudarle a cualquiera que requiera sus servicios para superar el miedo a las cámaras.

“A aquellas personas que les da miedo pararse frente a una cámara del celular o del computador, que las primeras señas del saboteo vienen de un núcleo cercano, y puesto este panorama; deben de saber que la persona que crítica siempre lo hace desde sus propias falencias y no desde las suyas. Antes éramos informadores de sucesos, ahora somos contadores de historias”, concluyó.