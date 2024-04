¿La declaración de renta para descubrir “cachos”?: Mr. Taxes resolvió la duda de muchas parejas

El director de la Dian habló sobre la posibilidad de descubrir una infidelidad por medio de la declaración de renta - crédito Colprensa/InsideBussines

Sumado a que su cargo como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es de suma importancia, Luis Carlos Reyes se ha vuelto viral en redes sociales debido a que ha vuelto algo cotidiano responder preguntas poco habituales al ligarlas con factores tributarios.

De esta forma, además de sumar cientos de seguidores en su cuenta de TikTok e Instagram, Reyes también ha recibido el sobrenombre de Mr. Taxes (señor impuestos en español) lo que ha señalado, no le molesta.

Nuevamente, Reyes se ha vuelto tendencia en redes sociales, en esta ocasión se debe a que durante una entrevista para Legaliters, el director de la Dian respondió qué tantas probabilidades hay de que una persona infiel pueda ser descubierta por medio de la información exógena de su declaración de renta.

Cabe recordar que la información exógena es aquella que deben presentar las personas para mostrar las operaciones que hacen con sus clientes, usuarios u otros factores. Esto tiene como propósito realizar cruces y estudios para cumplir la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales.

“¿La información exógena sirve para pillarse una infidelidad?”, fue la pregunta que de manera jocosa Reyes respondió de manera negativa, pero sus argumentos no convencieron a los usuarios.

“Las protecciones a la confidencialidad de la información y el uso adecuado de la información exógena que tenemos en la Dian hace que no sirva para eso”, afirmó Reyes.

Después de ello, el director de la Dian reconoció que esta información podría servir para descubrir una infidelidad, pero aseguró que no desde la Dian.

“Obviamente, la conoce la Dian, la utiliza para fiscalizar la evasión y el contrabando y la puede conocer cada contribuyente, pero, pues, aunque en teoría podría servir para ese tipo de cosas, las protecciones de la información confidencial de cada contribuyente, independiente de su vida amorosa que afortunadamente está protegido por la ley”, puntualizó el director de la Dian.

A pesar de los argumentos entregados por el director de la Dian, en los comentarios múltiples usuarios afirmaron que esto sí es posible y remarcaron que el correo al que llegaran las facturas electrónicas podríanser el factor por el que terminen múltiples relaciones en Colombia.

“Los auxiliares contables sabemos que obviamente sí”, “obvio que si sirve… y ahora con la obligación de emitir las facturas electrónicas, pues caerán más de un perro” o “querido Mr. Taxes, discúlpame tener que contradecirte, pero sí vi cositas en la exógena de mi pareja lastimosamente”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

En el pasado, el director de la Dian había profundizado en otras preguntas sobre relaciones sentimentales, en una de ellas, Reyes le envío un mensaje a las mujeres a las que su pareja les pide pagar la mitad de la cuenta.

“Ese hombre se está quedando con algo que es tuyo, ese 50% de la factura representa para ti un beneficio tributario importante porque en tu declaración de renta la Dian te devuelve hasta el 1% de aquellas compras que tú hayas hecho con medios electrónicos y pidiendo la factura electrónica”, respondió el director de la Dian a una usuaria que le preguntó sobre la importancia de pagar 50/50 durante una cita.

Sumado a esto, Reyes puntualizó su mensaje al pedirle a la usuaria que “eso que le estás dando a ese hombre no se lo des tan fácil”, lo que generó múltiples comentarios divertidos al respecto.

“No sabía que la factura electrónica era un beneficio tributario, en todos lados me preguntan y yo digo que no”, “Ya oyeron a Mr. Taxes “eso que le estás dando a ese hombre, no se lo des tan fácil”, aplica con las facturas electrónicas y todo lo demás”, o “cuando toca pagar 50/50 entonces toca dividir la cuenta y factura para cada uno, muy buena enseñanza”, fueron algunos de los comentarios sobre las palabras de Reyes.