Greeicy Rendón dejó ver el rostro de su hijo Kai por primera vez

La cantante caleña mostró la cara de su hijo de dos años

Después de dos años, la cantante Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía, dejaron ver la cara de su hijo Kai.

La cantante caleña lanzó su nuevo sencillo el jueves 18 de abril con un emotivo video dedicada a su primogénito Kai. Lo que llamó más la atención de sus seguidores fue que la pareja dejó ver en pequeños fragmentos, imágenes del rostro del bebé.

La artista incluso compartió en su cuenta de Instagram el lanzamiento por el cumpleaños número dos del hijo, junto con un mensaje: “2 años de tenerte con nosotros. 2 años aprendiendo de ti y enriqueciendo nuestras almas con tu existencia. Te amo kai. ¡Ya saliooooooo! Vayan a escucharla y a ver el video. Disfrútenla, siéntanla y dedíquenla”, indicó.

De inmediato en las redes sociales sus seguidores reaccionaron, “Yo no sé qué amo más ! Si la canción, si a Kai o si todo lo que me produce esta obra de arte 😍❤️ Estoy enamorada”; “Esta canción es magia ✨”; “La canción perfecta!!! Lloré, me erice, me emocione, recordé todo mi embarazo y ahora que tengo a mi bebé, ufffff gracias por hacer la canción perfecta en este momento, eres increíble Greicy 🥹♥️👏🏼✨”; “Me imagino cantar esta canción a mi futuro hij@ y no puedo con tanto amor solo imaginarme 😢😍❤️”: fueron algunos de los mensajes.

La tierna conversación de Greeicy con Kai después de ir al parque: “Yo entiendo que estás muy feliz”

La cantante colombiana Greeicy Rendón compartió recientemente una vivencia que captura la esencia de ser madre primeriza, al tratar de negociar con su hijo Kai el momento de dejar el parque. A través de un video, Rendón muestra cómo su pequeño expresa su descontento mediante gestos y balbuceos ante la idea de tener que abandonar el lugar de juegos, un momento que ha resonado con numerosos padres que se enfrentan a situaciones similares diariamente.

La artista, conocida por éxitos como Los besos y Amantes, intenta distraer a su hijo recordándole una lagartija que vieron, consiguiendo finalmente cambiar el llanto por risas.

Este episodio fue captado en un video que no solo muestra el desafío de Greeicy al lidiar con la pequeña rabieta de Kai, sino también su capacidad para calmarlo con ingenio y paciencia. En el clip difundido, la cantante le explica a su hijo que después de haber pasado media hora en el parque, irían a dar una vuelta en el coche antes de regresar a jugar.

Sin embargo, la situación se tensa cuando Kai intenta hacerse oír a través de balbuceos y llamados a su padre, antes de que Rendón consiga distraerlo y disipar su frustración con una evocación de su aventura compartida.