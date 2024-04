Fernando Jaramillo estalló por las críticas al arbitraje en el fútbol colombiano: ¿qué dijo?

Los dirigentes de los clubes profesionales ya han conseguido 12 votos de 19 necesarios para lograr la renuncia del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. Imagen: Colprensa.

En las últimas semanas, el arbitraje en el fútbol colombiano ha estado bajo el escrutinio de hinchas y equipos, en especial luego de que clubes destacados como Medellín y América mostraran disconformidad con los árbitros asignados por la Dimayor para sus partidos, alegando precedentes negativos en encuentros anteriores. Ante esta situación, el presidente de la Dimayor ha hecho declaraciones que buscan aportar claridad al debate en torno a la actuación arbitral.

El líder de la organización reiteró la humanidad de los árbitros, remarcando que, al igual que cualquier persona, están susceptibles a cometer errores. Su postura sugiere una invitación a comprender y aceptar la posibilidad de fallos como parte inseparable del juego, enfatizando que estos eventos son naturales dada la naturaleza humana de quienes tienen la difícil tarea de impartir justicia en el campo de juego.

Fernando Jaramillo salió en defensa de los árbitros en Colombia

En diálogo con el programa MTF, que conduce el relator antioqueño Eduardo Luis López, el directivo se mostró bastante molestó y fue tajante con la actitud de los jugadores del Junior de Barranquilla, que durante el juego ante Millonarios se quedaron quietos en el campo de juego, ya que el juez del encuentro no sancionó una falta de Castro sobre Herrera, lo que derivó en el tanto del conjunto Embajador-

“Yo tengo que defender el arbitraje. Creo que como todos estamos abordando el tema está mal. Los árbitros siempre se van a volver a equivocar. Obviamente, tenemos que minimizar esos errores y que esos errores no sean tan evidentes porque para eso está el VAR. Hemos progresado mucho en el tema arbitral (…) lo que hizo Junior de pararse en pleno partido es lo más ridículo del mundo, ahí si el señor que hizo eso tiene un liderazgo negativo”.

Y agregó: “Los presidentes de los clubes no influyen en el tema arbitral. Un error inmenso del Medellín y otros clubes que han cometido errores son inmensos. Los árbitros son seres humanos que tenemos que respetar y valorar porque ellos también sienten. Si uno dice ‘estos son unos hiju@&$%#, son pésimos, son malos’… eso causa una bola de nieve negativa alrededor de nuestro producto”.

Jaramillo, que no sabía que estaba en vivo, aseguró que puede comprobar con cifras que son más los aciertos que errores los que el VAR ha tenido desde que se implementó en el fútbol colombiano, y que en lugar de hacer comentarios incendiarios hay que buscar soluciones para mitigar los errores.

Presidente de la Dimayor habló de la labor de Ímer Machado

“El arbitraje en Colombia ha evolucionado positivamente. De hace 25 años que se reunían en la oficina del presidente de la Dimayor a designar los árbitros, más aberración que esa no puede haber (…) obviamente hay errores que tenemos que corregir, pero coger al arbitraje de Colombia y todo el sistema y acabarlo, yo no creo, que Ímer Machado sea el responsable yo no creo”.

El panel del programa se mostró en desacuerdo con las afirmaciones de Fernando Jaramillo sobre Machado, uno de los señalados como el máximo responsable de la crisis arbitral:

“Ímer es un tipo superpreparado técnicamente, es un tipo que tiene una ascendencia con los árbitros espectacular, los árbitros le copian y lo respetan. Esas dos cualidades no son fáciles de conseguir en una persona porque este es un círculo muy cerrado. Este es un gremio que si se apoya entre ellos, tener una desconexión entre esa persona y el arbitraje sería lo peor que nos puede pasar”.

Este reconocimiento de la imperfección inherente al arbitraje parece buscar generar un ambiente de mayor tolerancia y entendimiento hacia las decisiones arbitrales, aunque también pone sobre la mesa la importancia de seguir trabajando en la mejora continua de este aspecto vital del fútbol.

Con estas palabras, el máximo dirigente de la Dimayor apeló a la reflexión sobre la difícil labor arbitral, recordando a aficionados y equipos la necesidad de mantener un marco de respeto por el trabajo arbitral, a la vez que se continúa esforzando por elevar la calidad y justicia en el desempeño de esta función.