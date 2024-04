Exparticipante de ‘La voz Colombia’ batalla contra un agresivo cáncer

Exparticipante de 'La Voz Colombia' reveló que padece un agresivo cáncer - crédito YouTube La Voz Colombia

La voz se convirtió en uno de los programas favoritos de los colombianos, en el que pequeños talentos demuestran sus cualidades para el canto. Por el reality han pasado jurados como Sebastián Yatra, Maluma, Carlos Vives y cómo olvidar en sus primeras temporadas a Ricardo Montaner, uno de los más carismáticos y querido por los niños.

Uno de los participantes que formó parte del equipo del venezolano fue Joan Alarcón, que recientemente habló con el programa La Red y reveló detalles de la enfermedad que padece. El cantante contó cómo fue el proceso para descubrir el agresivo cáncer que padece y el proceso de tratamiento para eliminarlo de su cuerpo.

De acuerdo con su relato en el programa de variedades, los primeros síntomas que experimentó el artista estuvieron relacionados con malestares estomacales y dolores de espalda que eran constantes. Al no presentar mejoría con los medicamentos que le formulaban, su médico le recomendó una urotomografía que reveló la existencia de un tumor maligno en uno de sus riñones, conocido como carcinoma de células renales.

De inmediato fue hospitalizado de urgencia en una clínica de Medellín, donde le indicaron que debía ser sometido a una cirugía para extirpar una parte de su riñón derecho donde estaba alojado el cáncer.

“Se evidenció que en efecto tenía una masa, que era un tumor maligno del riñón derecho […] La trombosis fue la que me avisó para el cáncer”, expresó Alarcón al programa antes citado.

A pesar de que los médicos salvaron el órgano, tras varios exámenes descubrieron que su riñón izquierdo también estaba comprometido, requiriendo varias sesiones de quimioterapia porque el tumor crecía rápidamente.

“Nos dijeron que, inicialmente, sería solo una cirugía, una nefrectomía parcial, que es quitar una parte del riñón. Conté con la fortuna de encontrar un equipo de médicos que me salvó el riñón y hasta ahí pensábamos que habíamos tocado campana, y que era el fin de esta pesadilla llamada cáncer”, agregó.

Joan Logró superar los problemas de salud derivados del cáncer y aunque siempre se ha mantenido optimista respecto a una recaída, los médicos descubrieron una nueva anomalía. Según contó en el programa, el especialista encontró un compromiso ganglionar, por lo que empezaron un tipo de quimioterapia conocido como inmunoterapia.

“Pasaron muchas cosas y la masa que tengo en el riñón izquierdo pasó de medir 33 milímetros a medir 16 centímetros, por lo que empezó a hacer una compresión en la vena renal izquierda. No podía ingerir alimentos y los dolores se expandieron a otras partes del cuerpo”, añadió el exparticipante de La voz Colombia, que además confesó haber perdido 14 kilos en medio de este proceso.

El emotivo mensaje que replicó

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10.000 seguidores, Joan Alarcón ha compartido, además del talento que tiene para la música, cómo ha sido el proceso con el tratamiento de inmunoterapias. Adicionalmente, dejó una emotiva reflexión sobre este padecimiento por el que ha estado atravesando en el último tiempo.

“No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas… Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento! Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero FUERA de mi!”, escribió acompañado de varias fotografías en la clínica rodeado de sus seres queridos.