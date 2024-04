Camilo Pulgarín contó que la violencia en Medellín le arrebató varios amigos: “Uno cruzó la frontera invisible”

Camilo Pulgarín de 'La casa de los famosos Colombia' reveló haber sido víctima de la violencia en su natal Medellín - crédito cortesía Canal RCN

Camilo Pulgarín, uno de los nuevos integrantes de La casa de los famosos Colombia que se unió al reality a mitad de competencia junto a Miguel Bueno y Sebastián González, se enfrentó a la dinámica de ‘la línea de la vida’ en la que, junto a Carla Giraldo, dio a conocer esos momentos que lo han marcado.

El creador de contenido antioqueño sorprendió al contar que no le ha tocado ‘color de rosa’, pues la violencia de su ciudad natal lo afectó. “Crecí en un barrio en el que las pandillas y bandas del narcotráfico dominaba la zona. Perdí un amigo por cruzar una frontera invisible”, mencionó.

El creador de contenido, al que sus seguidores conocieron en las redes sociales por su personaje de María José —al que le debe su fama y éxito en el mundo digital—, conmovió al relatar cómo sufrió varias pérdidas durante la niñez. “Me críe en una zona de conflicto. Tuve amigo al que lo asesinó un menor de 14 años”, contó.

Camilo Pulgarín contó en 'La casa de los famosos Colombia' que la violencia le arrebató varios amigos - crédito @jcamilopulgarin/Instagram

Para Camilo resultó complicado superar esa muerte, tanto así que por un tiempo rondó en su cabeza la idea de que él era el problema. Más adelante, a Camilo la vida le dio otro duro golpe. Una enfermedad se le llevó a una amiga que lo hizo sufrir bastante.

“Casi no me recupero. Me invadió la sensación de culpa, creí que yo era la causa de que le pasara cosas malas a quienes me rodeaban”, comentó el influencer, pues sentía que cada vez que se acercaba a alguien y le tomaba cariño, la vida lo castigaba.

La niñez y adolescencia del paisa también se vio afectada por cuenta del acoso escolar, pues esto truncó su desarrollo normal. “En el colegio me pegaban, me insultaban, me hacía matoneo, fueron momentos duros que me hicieron llegar a tener pensamientos malos”, reveló.

Llegó Camilo Pulgarín a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN/YouTube

La luz

El mundo digital significó para Camilo Pulgarín un nuevo comienzo. Mi familia y yo tuvimos una etapa de crisis. Mi papá quebró en su empresa y a mi mamá le tocó ponerse a trabajar como costurera”, contó el creador de contenido.

Al ver esta situación, el influencer no se quedó de brazos cruzados y emprendió su vida laboral para sacar a delante su carrera y poder titularse. “Yo dije que iba a graduar como fuera. Tuve los trabajos más random que puedan existir”, añadió Pulgarín quien se desempeñó en recreación de fiestas infantiles, fue payaso y lavó platos para conseguir su objetivo.

Esta es la nueva sección de 'María José' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Al culminar sus estudios universitarios la vida de Camilo tuvo un vuelco que lo premió con su personaje. “Yo tenía una amiga que era peluquera. Legué un día y vi una peluca colgada que se parecía mucho a la forma en la que otra amiga se había cortado el pelo, me la puse y quede igualito”, compartió Pulgarín sobre la manera en la que nació María José, personaje con el que es conocido en las redes sociales.

De acuerdo con la conversación del antioqueño, en un principio no quería mostrar el video en el que se burlaba de su amiga, sin embargo, su grupo de compañeros de la universidad lo animaron hacerlo.

“Eso me cambió la vida por completo, pude hacerle una casa nueva a mi papá. A las redes y a mis seguidores les debo todo”, afirmó el influencer.

“Camilo es muy lindo! Y muy tranquilo! Se hace un súper personaje con María José por que su personalidad es todo lo contrario.”, “pensé que él iba a entrar fuerte y poniendo en su lugar a la gente, pero la otra trans es mejor”, “me encanta 🔥🔥🔥 Es una persona muy bonita”, “yo también pensé que él iba a llegar a dar más contenido, pero solo es otro que llego a 👅👅👅”, comentaron algunos cibernautas sobre su historia en La casa de los famosos Colombia.