Maria José Camacho habló sobre su papel protagónico en ‘Devuélveme la vida’: “Una sorpresa completa”

María José Camacho abre su corazón sobre su vida, su trabajo profesional como actriz y acerca de sus sueños - crédito Suministrada - redes sociales

En un encuentro íntimo y revelador, María José Camacho, la actriz que encarna a Mariana Azcárate en la nueva telenovela de Caracol Televisión, Devuélveme la vida, abrió las puertas de su mundo emocional y profesional. A través de anécdotas y reflexiones, habló de su primer papel protagónico en televisión y habló sobre su pasión y el compromiso que impregnan cada escena de la producción.

Para María José Camacho, la actuación ha sido una pasión que la acompaña desde su infancia. Criada en un entorno de modestia y trabajo arduo, la joven encontró refugio y expresión en los escenarios del teatro local. Con su incursión en la televisión en 2021, la actriz enfrentó un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades, los cuales contó a Infobae Colombia.

Después de haber incursionado en el teatro, incluido Broadway, y haber experimentado el baile incluso en lugares como Egipto, su papel en producciones televisivas como La nieta elegida y Palpito le brindó la oportunidad de adentrarse en nuevos ámbitos creativos y expandir sus fronteras profesionales.

Protagonismo en ‘Devuélveme la vida’: “Yo no me lo esperaba”

El papel protagónico en Devuélveme la vida marcó un capítulo significativo en la carrera de María José Camacho. Interpretar a Mariana Azcárate, una mujer valiente y apasionada, atrapada en un torbellino de amor y conflicto, representó un desafío estimulante para la joven actriz.

Desde su humilde inicio en el teatro hasta convertirse en la protagonista de una exitosa telenovela, María José Camacho recorrió un camino largo en el mundo del entretenimiento - crédito Suministrada

María José Camacho contó sobre el día de su casting para este proyecto, una experiencia que describió como “una sorpresa completa”. “Es una historia que he contado 800.000 veces”, bromeó entre risas.

La actriz relató cómo el día de su audición, el director tomó una aproximación poco convencional y no le dijo mucho. “El director llegó, se hizo como atrás de los monitores y de una vez dijo ‘acción’”, recordó Camacho. “Es rarísimo, porque el director siempre te da unas indicaciones, pero esto fue como lanzarse de cabeza”

La situación se volvió aún más inesperada cuando, en medio de la escena, otro actor se unió al proceso, el cual hoy es su compañero: “Pasó la escena, luego me dijeron que venía otro actor (...) y en ese momento llegó Sergio (que es el actor que hace de Joaquín)”.

“Entonces fue como todo muy apresurado”, continuó. “Luego, desde la penumbra otra vez se escucha acción (...) yo pensaba la estoy embarrando, o sea, de pronto no le está gustando”, esto debido a que el director solo felicitaba al potro actor y a ella no le decía nada, por lo que ella se atrevió a decirle: “¿Cómo me ves, tienes correcciones para mí?, ¿quieres ver algo diferente?”, pero que el director le señaló que nada y no dio más explicaciones.

Sin embargo, al salir del casting, Camacho sintió que no había tenido un buen desempeño. “Me fue pésimo”, confesó. “Pero de pronto, al muy poco tiempo, recibo la llamada de mis managers y que me dicen, ‘majo, quedaste’”.

“Quedaste para ir para el proyecto que nos hemos momentos se llamaba Palma negra”, reveló Camacho. “Y yo, ¿cómo así? ¿Y para qué personaje? Para Mariana, para la protagonista”. La actriz describió la noticia como un sueño hecho realidad.

Del teatro a la televisión: adaptación y aprendizaje

“Yo creo que sigo en el proceso”, compartió Camacho cuando se le preguntó sobre su adaptación a la televisión. “Una de las cosas que a mí me dio muy duro cuando pasé de teatro a televisión fue mi primer casting. Fue una experiencia dura”, reveló con sinceridad.

Durante una audición para un papel en televisión, la actriz recibió críticas severas de parte del director. “Me dijo que era muy mala, que no servía para eso”, recordó. “Fue un choque enfrentarme tan fuertemente a una realidad que no conocía”.

Sin embargo, la actriz encontró en esa experiencia una oportunidad para crecer. “Hablé con mi mamá y decidí enfrentarlo”, relató. “Le pedí al director que me diera tres cosas que podría mejorar. Desde entonces, me dediqué a enfocarme en esas áreas”, agregó.

María José Camacho, la actriz detrás de Mariana Azcárate en "Devuélveme la vida", desvela cómo pasó de los escenarios teatrales a conquistar la televisión - crédito Suministrada

Uno de los mayores desafíos que enfrentó Camacho al pasar del teatro a la televisión fue ajustar su actuación. “En teatro, todo es más grande, pero en televisión, cada detalle cuenta”, explicó. “Es un camino que sigo recorriendo, buscando el nivel justo”.

Desafíos en la interpretación: lágrimas y emociones a flor de piel

Durante la entrevista con Infobae Colombia, María José Camacho compartió los desafíos emocionales que enfrentó durante el rodaje de la producción.

Al preguntarle sobre los desafíos más grandes que enfrentó en el proyecto, Camacho reflexionó sobre los momentos en los que las lágrimas parecían agotarse. “Después de ya tanto tiempo de rodaje (...) yo sentí que había llorado todos mis traumas de la vida, era como ya no tengo más que llorar”, compartió la actriz.

Uno de los momentos más difíciles, según Camacho, fue durante la filmación de una escena particularmente emotiva, donde su personaje, Mariana, recibe una noticia impactante. A pesar de múltiples tomas y ángulos, las lágrimas simplemente no fluían. En un acto desesperado, la actriz recurrió a un método poco preferido y que no es de su gusto, de acuerdo señaló: la memoria emotiva. “Comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y no pude parar”, reveló.

En una entrevista con Infobae Colombia, María José revela los altibajos de su carrera y los desafíos emocionales de su último proyecto - crédito Suministrada

La situación alcanzó un punto crítico cuando Camacho se encontró incapaz de continuar con la escena, afectada por un torrente de emociones que la dejó sin palabras. “No podía hablar, genuinamente, no podía hablar porque estaba salida”, expresó la actriz. La producción tuvo que adaptarse a la situación, y Camacho se vio obligada a retirarse temporalmente para recuperarse.

“Me escondí como entre 30 minutos y 40 minutos de la producción, que me imagino que hasta ahora se están enterando (risas) y afortunadamente en ese momento no pasó nada, pero me tocó esconderme un tiempo porque no me podía calmar y me faltaba el día entero de rodaje, entonces esa parte emocional fue un reto para mí”, señaló la actriz.

El paso a la televisión hizo que rompiera un mito: “Esto es una tremenda ignorancia”

Durante la conversación, Camacho confesó que uno de los mayores choques que experimentó en su carrera al llegar a la televisión, fue al descubrir cómo se graban las historias en desorden.

“Lo que a ver de pronto esto no fue una sorpresa que me llevó. No específicamente en este proyecto, pero sí me pasó la primera vez que grabé algo, que fue con La nieta elegida y esto es una tremenda ignorancia, lo que voy a decir (risas), pero en ese momento yo no sabía que era así y era yo no sabía que las historias se grababan en desorden, es algo muy ignorante de mi parte”, expresó la actriz.

“Para mí fue un choque muy fuerte porque era como yo cómo hago para saber cómo está el personaje aquí en este momento, si yo no he transitado eso, porque yo no lo grabé y ¿esto es antes y esto es después? Y esa parte para mí fue como un choque muy, muy, fuerte del cambio de teatro”, admitió la actriz.

La actriz también compartió sus reflexiones sobre el desafío de mantener la coherencia del personaje y la conexión emocional en medio de las grabaciones fragmentadas. “Acabo de entrar entonces tengo que estar tranquila y de pronto cinco segundos después es como no vamos a grabar ya, al final, cuando ya no sé qué pasó, entonces tener esos cambios y poder mantener la coherencia del personaje y de lo que está transitando siento que eso es algo que aún en día, pues sí me sigue sorprendiendo”.

Entre risas y complicidades: el espíritu de equipo en el set

En medio de risas, María José Camacho recordó algunos momentos detrás de cámaras que demuestran la camaradería y el buen ambiente en el set. “¡Ay, sí, hay tantas y es que pasamos más bueno! Sí lo disfrutamos mucho, es que yo creo que bueno, debíamos ser como un preescolar porque cortabamos la escena y eso era una payasada tras payasada,” compartió la actriz.

Risas, lágrimas y camaradería: María José Camacho nos llevó detrás de escena en el set de "Devuélveme la vida" - crédito Suministrada

“Otra anécdota también que es como entre chistosa e incómoda es cuando estábamos grabando las escenas de sexo con Sergio en el río, eso fue en Riohacha que es incomodísimo, obviamente,” reveló. “Por más química y respeto que haya entre nosotros, o sea, en el ambiente laboral, pues obviamente no deja de ser incómodo una situación así,” comentó.

Camacho destacó la peculiaridad de filmar en locaciones al aire libre, lo que añadía un elemento adicional de exposición y era que las personas los estaba viendo desnudos mientras grababan las escenas: “Con gente ve la vida real como diría entonces uno como desnudo en un lugar público, o sea, eso creo que sí es una experiencia exótica”.

Lecciones aprendidas: inspiración y admiración entre colegas

Durante la conversación de Infobae Colombia con María José, compartió anécdotas sobre los momentos detrás de las escenas en su más reciente proyecto de telenovela y, sobre todo, lo que aprendió de sus colegas.

Cuando se le preguntó sobre las influencias que ha recibido de sus colegas en el set, Camacho respondió con una sinceridad conmovedora: “Me vas a hacer llorar. Mira, siento que no podría escoger solo a dos (...) siento que fuimos un grupo muy unido, incluso hoy en día seguimos siendo muy unidos”.

María José Camacho reflexionó sobre su transición del teatro a la televisión y los desafíos que enfrentó en el camino - crédito Suministrada

La actriz destacó la importancia del apoyo incondicional y la generosidad de sus compañeros, señalando que cada uno contribuyó de manera significativa a su crecimiento profesional. “Siento que todos aportaron cosas valiosas (...) De pronto lo que más les agradezco es el apoyo incondicional que me han demostrado y la generosidad en ser de todos”, expresó con gratitud.

Camacho también resaltó la dedicación y el compromiso del equipo, describiéndolo como “un equipo muy unido” donde todos estaban enfocados en su trabajo. “Era como un equipo muy unido y eso yo se los voy a agradecer eternamente”, afirmó la actriz.

El elenco de “Devuélveme la vida”: “Todos fueron una clase magistral”

Cuando se le preguntó sobre trabajar con ciertos actores que podrían haber sido un sueño hecho realidad, Camacho respondió con sinceridad: “Mira, yo nunca fui una persona de ver telenovelas, ni televisión, o sea, desde muy pequeña (...) la última telenovela que yo vi en la vida fue Betty, la fea, cuando salió originalmente, o sea, bastantes años. Y varios de los actores que trabajaron conmigo yo no los conocía de antes”.

Camacho destacó la gratitud que sintió hacia todos sus compañeros de trabajo, describiendo la experiencia como “muy gratificante”. “Para mí, absolutamente todos con los que trabajé fueron muy gratificantes y una experiencia de muchísimo aprendizaje”, afirmó.

María José Camacho compartió cómo el papel de Mariana Azcárate en "Devuélveme la vida" marcó un capítulo importante en su carrera - crédito Suministrada

La actriz compartió su pasión por observar y aprender de sus compañeros en el set: “A mí me gusta mucho en los momentos en los que yo no estoy grabando, me gusta mucho sentarme en el monitor a ver las escenas de los otros cuando se puede. Para mí, esos son las clases magistrales”.

Con un respeto y admiración hacia sus colegas, Camacho concluyó: “Todos, la verdad, los llevo en mi corazón y les tengo un profundo respeto y admiración”.

Sueños y metas: el futuro de María José Camacho

María José Camacho reveló a Infobae Colombia detalles sobre sus próximos proyectos y sueños en la industria del entretenimiento. Entre sus declaraciones, destacó su deseo de trabajar en una producción dirigida por los aclamados cineastas Pablo González y Camilo Prince.

“Hay varias cosas que ya había grabado que aún no han salido, me imagino que saldrán este año pronto, ojalá, no sé, no tengo fechas de nada”, expresó Camacho, al insinuar la incertidumbre que rodea el lanzamiento de sus proyectos futuros.

Además, reveló que hay otros proyectos en los que aún no puede dar detalles, indicando que son “sorpresas para todos y para mí también”. “Hay proyectos que comenzaría a grabar dentro de poco”, agregó, manteniendo el misterio sobre sus próximos pasos en la industria.

Sin embargo, fue su entusiasmo al hablar sobre la posibilidad de colaborar con Pablo González y Camilo Prince lo que captó la atención. “Me encantaría poder estar. Siento que o sea lo que he visto de ellos y lo último que salió de ellos me habla muy bien del nivel al que Colombia ha llegado”, afirmó Camacho.

“Siento que ellos le han dado un nuevo aire a lo que de pronto el mundo está acostumbrado a ver desde nuestras producciones”, comentó.