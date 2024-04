Marcha 21 de abril: Francia Márquez aseguró que la oposición salió a marchar como si estuviera en un paseo

La vicepresidenta habló sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el domingo 21 de abril - crédito Colprensa/Carlos Ortega/EFE

En la jornada de movilizaciones que se llevó a cabo el domingo 21 de abril, denominada originalmente ‘Marcha de las batas blancas’, impulsada por partidos políticos de la oposición, los manifestantes expresaron el desacuerdo con las decisiones del gobierno de Gustavo Petro.

Frente a las multitudinarias manifestaciones, se conoció la opinión sobre las marchas de la vicepresidenta Francia Márquez.

En diálogos con la periodista María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol, la vicepresidenta aseguró que las protestas son el derecho democrático del pueblo colombiano.

Márquez agregó al medio nacional: “Lo lindo de eso es que hoy a la oposición no se le asesina, no se le sacan los ojos, no se le violenta. La oposición sale a marchar como si estuviera en un paseo. Creo que eso evidencia un cambio en términos de poner la política de la vida en el centro”.

Fue así que la vicepresidenta aseguró que desde el Gobierno se garantizó todos los derechos y garantías para quienes se movilizaron en las diferentes calles del país, “no como pasó en tiempos pasados, donde movilizarse le costó la vida a mucha gente”, afirmó.

Además, la comunicadora preguntó sobre las acciones del Gobierno nacional, pues en uno de las últimas encunestas los colombianos calificaron de una manera fuerte la gestión de Gustavo Petro, asegurando que el país va por mal camino y que tienen una percepción lenta del Gobierno.

La vicepresidenta explicó al medio mencionado que durante el primer año de Gobierno, la gente tiende a desesperarse: “Es un pueblo que ha esperado toda la vida, lleva 500 años viviendo en la exclusión, marginalidad y vulnerabilidad. Yo entiendo la angustia y la desesperación, que es la misma nuestra, de tener rápidamente cambios y llevar transformaciones. Infortunadamente, la administración no funciona así”.

En cuánto al Ministerio de Igualdad, una cartera que ha sido fuertemente cuestionada por su creación, Francia Márquez sostuvo a la periodista Maria Alejandra Villamizar que la ley se firmó el 4 de enero del 2023. “El Congreso le entregó al presidente unas facultades para que en los 6 meses siguientes de firmada la ley pudiera reglamentar el sector de la igualdad y equidad. Es así como el 29 de junio el presidente firma los decretos que constituyen el sector de la igualdad y la equidad, la estructura del ministerio. Por su puesto, también firma el decreto donde me designa como ministra”.

En este sentido, la vicepresidenta aclaró que a pesar de este nombramiento, no recibe doble sueldo como algunos piensan: “Soy designada como ministra, pero no hay un doble sueldo en esta labor tan bonita e importante que realizo y que la hago con todo mi esfuerzo, con todo mi amor, con todo mi compromiso. Sé que lo más grande que tiene Colombia es cerrar brechas de inequidad y desigualdad. Nosotros hicimos toda la constitución legal del ministerio”, agregó Márquez.

¿Qué piensa Francia Márquez sobre la Asamblea Consituyente?

La controversia en torno a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar reformas en salud y pensiones ha disminuido con el tiempo. No obstante, la vicepresidenta Francia Márquez ha reavivado el debate, subrayando la necesidad de que el pueblo colombiano asuma un papel activo en el proceso de cambio, incluyendo la revisión de elementos clave de la Constitución de 1991.

En una reciente entrevista con El Espectador, Márquez destacó la urgencia de actualizar la Constitución para asegurar una mejor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que según ella, han sido erosionados por enmiendas legislativas en las últimas décadas.

“Yo sí veo necesaria la constituyente. Pero no se trata de modificar o de crear una nueva Constitución, porque la Constitución del 91 estableció principios rectores de una sociedad igualitaria, de una sociedad que camina hacia la dignidad y que precisamente debe caminar hacia la igualdad”, indicó Márquez al medio nacional.

La vicepresidenta apoya firmemente la iniciativa de consultar a la ciudadanía sobre estas reformas, enfatizando que el presidente busca involucrar a los colombianos en decisiones cruciales que afectan derechos básicos, como la salud, la educación y el empleo digno. Márquez argumenta que, aunque la Constitución de 1991 fue un avance progresista, las modificaciones subsecuentes han debilitado garantías esenciales, lo que hace a la constituyente una estrategia esencial para restaurar esos derechos y alinear la legislación con las demandas contemporáneas de la sociedad colombiana.