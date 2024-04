Laura Acuña lanzó inquietante denuncia que involucra la inteligencia artificial: “No hay una solución”

Laura Acuña ya había usado la inteligencia artificial para recrear su imagen más joven y como una porrista - crédito @lauraacunaayala/Instagram

Varias las figuras del entretenimiento han sido víctimas de la creación de videos con inteligencia artificial. En el sonajero de nombres destacan los futbolistas Luis Díaz y James Rodríguez, presentadores de Noticias Caracol como Andrés Montoya y se ha sumado una nueva figura, Laura Acuña.

Se trata de un video que está circulando en redes sociales en el que, con imágenes alteradas y una voz muy similar a la de la bumanguesa, mencionan que hizo una millonaria inversión. En el clip invitan a los incautos internautas a dar clic en un enlace que los redirecciona a una página en la que aparentemente encontrarán más información y hacer una consignación que termina siendo fraudulenta.

Recientemente, Acuña estuvo como invitada a los micrófonos de Sigue La W, programa de la misma cadena radial en el que aclaró la verdad de la situación. Inicialmente, la presentadora fue interrogada acerca de las personas de las que se hace mención en el video y si tiene algún tipo de acentuación española.

“Les voy a decir una cosa, cuando vi la primera vez este video que me lo envió una seguidora por el interno de Instagram, me impresionó mucho”, fueron las primeras declaraciones de Laura Acuña. Agregó, además, que la impresionó la similitud de la voz, pues personas que no están tan atentos no se dan cuenta de que se trata de un video alterado “una persona no se da cuenta de los errores que deja la IA, se deja convencer”.

Por otro lado, aseguró que la persona que la alertó que estaban usando su imagen y su nombre para recrear este tipo de contenido cayó en la estafa porque no se percató de la situación. Esto la llevó a tomar la decisión de hacer la denuncia ante Facebook, canal por el que se empezó a difundir el video.

“Lo más frustrante de esta situación es que no hay una solución definitiva. Facebook lo que hace es que a partir de la denuncia de figuras públicas que se ven sometidas a este tipo de cosas, lo quita, lo manda a bajar de la página, pero a los tres minutos aparecen tres videos más porque las imágenes que utiliza son reales”, agregó.

Su denuncia concluyó en que estos videos se continúan replicando porque están hechos con clips que ella misma ha subido a su cuenta de Instagram y lo que hacen es alterarlos con el lipsink de todo lo que necesitan para captar el dinero ilegalmente.

Otros famosos víctimas de la inteligencia artificial

A mediados de abril de 2024, el presentador de Noticias Caracol Andrés Montoya alertó a sus seguidores sobre un video que circula con su rostro y que, de acuerdo con él, está hecho con inteligencia artificial. En el clip, los ciberdelincuentes cuentan a los incautos internautas sobre una aparente inversión de dinero que hizo el comunicador para, supuestamente, convertirse en uno de los hombres más ricos de país.

El clip da muestra de la alteración de su voz y un encuentro con el dueño de la fraudulenta compañía, por lo que aseguró que este es “¡Falso! Video creado con IA (inteligencia artificial)”. Otros presentadores del canal como Carolina Soto, Carlos Calero y Alejandra Murgas también alertaron sobre la misma modalidad en la que con sus rostros piden invertir sumas de dinero.

Esta modalidad se veía en el pasado con supuestos planes de adelgazamiento, como es el caso de la actriz Chichila Navia, cuando sufrió un cambio en su figura.