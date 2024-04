Él es Omar Murillo, el actor conocido como ‘Bola 8’ y el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

El actor y comediante fue el eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

A pesar de que el rating del programa en televisión no logra convencer a los televidentes, La casa de los famosos Colombia se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Uno de los personajes que llamó la atención en su entrada y durante las semanas que permaneció en competencia fue Omar Murillo, reciente eliminado del reality.

Su paso por la competencia estuvo marcado por los diferentes enfrentamientos que tuvo con sus compañeras Karen Sevillano y La Segura; sin embargo, conforme avanzó la competencia logró limar asperezas con las creadoras de contenido. Fue uno de los primeros participantes en recibir la visita de sus familiares en la dinámica de congelados con la llegada de Koral Costa, que dejó un emotivo mensaje para el también actor.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Koral Costa pidió que eliminaran a su esposo, ya que lo quería de regreso en su casa - crédito @bola8actor/Instagram

En el mundo de la actuación, Omar Murillo ha destacado en diferentes producciones como Las detectivas y el Víctor, El man es Germán, Pambelé, Sin senos no hay paraíso y Los medallistas, por nombrar algunas. Pero su camino en el mundo del entretenimiento no solo ha sido en la televisión, pues también se desempeñó como cantante, modelo y comediante

Bola 8 nació el 1 de octubre de 1981, actualmente tiene 42 años y en su cuenta de Instagram acumula más de 622.000 seguidores. Está casado con Koral Costa desde hace más de 16 años. La creadora de contenido también ha sido blanco de críticas al permitir que su esposo se vista de mujer y recibe comentarios como: “Qué pereza tener un esposo que se vista de mujer, muy berraca aguantar un tipo así”; “un hombre menos en la tierra” o “quiere sacar todo lo que tiene guardado en el interior”, entre otros.

El actor colombiano pidió disculpas a sus compañeros por la discusión que tuvo con Karen Sevillano -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Se convirtió en líder de la semana durante la primera semana de abril, tema que no fue bien recibido por algunos participantes y siendo uno de los más criticados por la forma en que dirigió la casa. Sin embargo, como lección para los integrantes del Team Papilla eligió a Miguel Melfi para compartir la habitación y algunos privilegios que tiene el liderazgo.

“Es una persona que estimo mucho, siento que tiene un corazón bonito, me ha demostrado su cariño, su amistad y hoy quiero llevarlo a que me acompañe a la habitación. Ustedes saben que soy casado, Koral las conoce a todas, pero no podría llevar a una mujer conmigo”, expresó Bola 8 al elegir a su compañero.

En repetidas ocasiones pasó por la placa de nominados; sin embargo, en esta última oportunidad no logró conseguir los votos suficientes, por lo que se cumplió la petición de su esposa de que lo regresaran a casa.

Polémicas en la casa

Fue el protagonista de la primera pelea en La casa de los famosos Colombia, pues tuvo un enfrentamiento con Karen Sevillano por temas de alimentación, debido a que el presupuesto no se logró completar al 100%. La primera en alzar su voz de protesta debido a la falta de conciencia de algunos de sus compañeros fue la creadora de contenido Karen Sevillano, que criticó el hecho que algunos coman de más cuando no hay casi alimentos en la despensa.

La pelea se originó por la disputa de la repartición de la comida en la casa - crédito @maesaru/X

“Yo no estoy peleando por comida, porque al final del día mi plato está completo. Yo soy consciente que aquí somos varias personas y, como lo dije ayer, una persona no se puede comer cuatro duraznos en un día, si van a comer una fruta, compártanla […] Somos 20 personas que estamos aquí, entonces ayudémonos entre todos”, expresó inicialmente la influencer vallecaucana.

En ese momento, el actor dijo que no quería que discutieran por comida y agregó: “tú sí quieres brillar a costa de estropear a otros verbalmente, pero como no soy tu peón, y me defino solo. Mira: te he analizado y tú eres la más insegura que hay. Tú tienes que pedir apoyo, tú sola no puedes”.

Asimismo, durante su etapa de liderazgo debido a los enfrentamientos con las creadoras de contenido, decidió sentenciarlas a la placa de nominados: “Le llamo una nominación pedagógica, por eso quiero hacer un llamado ... Mi primera nominada es Karen Sevillano y Natalia La Segura”, expresó actor. Incluso, en otra oportunidad el actor se alteró debido a los reclamos de Sevillano al ser llamado sobreactuado en una de las actividades que realizaron en conjunto.