Lina Tejeiro aclaró qué hacen los participantes en el cuarto secreto de ‘La casa de los famosos’

Así lo dieron a conocer en una conversación en uno de los espacios de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lafrita_/X

Los participantes en La casa de los famosos Colombia están vigilados por cerca de 50 cámaras en el espacio de convivencia. Sin embargo, en redes sociales llamó especial atención una información que mencionaba la existencia de una pequeña habitación en la que no existe la grabación 24/7, por lo que un rumor de bacanales con estupefacientes comenzó a crecer poco a poco.

El espacio comenzó a ser conocido por los internautas como El cuarto secreto de La casa de los famosos, en el que una de las teorías que allí comenzó a surgir era que famosos como Diana Ángel e Isabella Santiago “se fumaban unos porritos” para sobrellevar el encierro. Esto debido a que la actriz venezolana solía aparecer en repetidas ocasiones con gafas oscuras, llevando a que la hipótesis tomara mayor valor.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La casa de los famosos Colombia envuelta en polémica por aparición de un supuesto cuarto secreto para consumir sustancias -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Aunque ninguna fuente oficial del Canal RCN se había pronunciado al respecto, una conversación en la que Miguel Melfi y Alfredo Redes hablaban sobre el tema salió a la luz. De acuerdo con el panameño, allí algunos famosos se encerraban a vapear –término utilizado para el uso de vapeadores–, los cuales al parecer contenían vapor cargado con nicotina y otros marihuana, para calmar la ansiedad del encierro.

“¿Ustedes qué fuman ahí, vaper o marihuana?”, fue la pregunta que lanzó Alfredo, a lo que Melfi agregó: “Hay gente que tiene, pero no se puede decir”. Sumada a esta conversación surgió la de Bola 8 con Isabella Santiago, que al verla salir de la mencionada habitación preguntó: “¿Coñacito?”, a lo que la venezolana afirmó: “Yo no tengo papi, con el de Miguel que él me dio y me dijo que cogiera”.

Lina Tejeiro contó la verdad

La presentadora dio su opinión sobre el espacio en el que los famosos pueden fumar sin que sean vistos por las cámaras - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Al respecto de esta situación, Lina Tejeiro se pronunció al respecto en la sección de ViX conocida como el Aftershow, espacio en el que aclaró lo que realmente ocurre al interior de cuarto secreto. La llanera aseguró que todo son rumores, pero que lo más denso ocurrió con los seguidores colombianos.

“Quiero que hablemos de la famosa puerta de la terraza […] Se han inventado de todo en Latinoamérica y en Panamá, pero sobre todo en Colombia. La puerta del infierno, han dicho que esa puerta es, mejor dicho, la entrada a un mundo mágico”, expresó Tejeiro en su intervención, la cual trajo una contra pregunta de su compañero Roberto.

Roberto Velásquez aseguró que los famosos pidieron ese espacio al firmar sus contratos con RCN - crédito Canal RCN

El presentador quiso ahondar un poco más en el tema, por lo que cuestionó a su compañera de set si este tipo de acciones estaban realmente permitidas al interior de la casa estudio. Tejeiro aseguró que era una actividad normal, pues buena parte de los famosos fuman, por lo que pidieron expresamente en sus contratos que tuvieran ese espacio aparte.

“No es nada del otro mundo, Roberto. Bastantes famosos son fumadores y es el cuarto de fumadores de los famosos […] Hay algunos que les gusta tomarse un café y fumarse un cigarrillo”, algo que no fue muy convincente para los televidentes y seguidores en redes sociales, que siguen afirmando que allí ocurren otras cosas que no son expuestas en la plataforma.

Aunque no son declaraciones oficiales de los productores del programa, puso fin al misterio y despejó algunas dudas sobre la existencia o no del supuesto cuarto secreto. Algunos comentarios que circulan en redes son: “Sí es cierto que existe cuarto secreto para el libre consumo de algunos famosos, qué decepción”, “qué pensarán los puritanos que defienden al team galactico”, entre otros.