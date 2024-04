Yina Calderón volvió a lanzar dardos contra Aida Victoria Merlano: esta vez por su relación con Westcol

Yina Calderón ha vuelto a ser muy crítica con otra de las personalidades actuales de las redes sociales, Aida Victoria Merlano y su relación con Westcol. -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón es una influencer conocida por sus declaraciones y actos polémicos. La creadora de contenidos fue conocida en sus inicios por el reality Protagonistas de Novela, por lo que después de su paso por el programa estuvo explorando varios campos como la música, donde incursionó como DJ de guaracha, además de ser parte de discusiones y “rivalidades” con otras personalidades del espectáculo.

Pero esto le ha traído un gran reconocimiento en el país, logrando ser una figura fuertemente mediática en el que muchos la siguen, pero otros la cuestionan por sus acciones. En este sentido, Calderón ha vuelto a ser muy crítica con otra de las personalidades actuales de las redes sociales, Aida Victoria Merlano y su relación con Westcol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Teniendo en cuenta lo anterior, la creadora de contenidos fue más contundente de lo habitual con sus críticas y cuestionó la decisión de Aida al visitar y hacer público un contenido explícito en las redes sociales con dos de sus amigas en Italia.

La creadora de contenidos cuestionó la decisión de Aída al visitar y hacer público un contenido explícito en las redes sociales con dos de sus amigas en Italia- crédito @aidavictoriam/Instagram

De este modo, la influenciadora ha estado interactuando activamente en sus redes sociales, respondiendo a las preguntas de sus seguidores y entre ellas una internauta que preguntó: “¿Qué opinas de lo que publicó Aida estando con una vieja?”.

Yina Calderón no dudó en responder, pues aseguró que Westcol no complace a Aida, por ende, ella se habría ido a buscar lo que no le están dando en otro lado, además de ir a experimentar nuevas cosas con personas de su mismo sexo.

Hay que resaltar que esta no es la primera vez que la influenciadora reacciona ante la relación que lleva Aída y Westcol, pues en múltiples ocasiones se les ha visto en enfrentamientos por redes sociales.

Otras reacciones de la influenciadora

Además, como si fuera poco, el pasado 18 de abril también reaccionó con burlas por un accidente que habría sufrido su similar, Yeferson Cossio, el cual manifestó haber tenido una caída y la reacción de Yina a esta noticia la volvió a poner bajo los reflectores.

Ante lo sucedido, la influencer no se quedó callada, sino que se manifestó a través de historias de Instagram: “Amor, Yeferson, cuando usted actúe que se cae, por lo menos que se vea real. Ni La rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. Preciso se cae en las rodillas”, expresó Yina Calderón.

En un procedimiento quirúrgico innovador, pero controversial para muchos, el influenciador antioqueño se sometió a una cirugía para incrementar su estatura siete centímetros. Este método, conocido por ser extremadamente doloroso, ha captado la atención de los miles de seguidores, por las implicaciones físicas que conlleva. La operación tuvo lugar a finales de 2023, pero dada esa situación, Calderón consideró que no podía haber tal coincidencia.

La influencer también reaccionó con burlas por un accidente que habría sufrido su similar, Yeferson Cossio, el cual manifestó haber tenido una caída - crédito @yefersoncossio/Instagram

En ese sentido, la huilense no fue la única que dudó de la veracidad de lo sucedido con su colega, sino que lo mismo ocurrió con los internautas, quienes rápidamente se pronunciaron con comentarios. “Son más creíbles los capítulos de la doctora Polo”, “Esa caída es más falsa que las palabras de amor de mi ex”, “Pero no entiendo, ¿cómo se cayó? Esta rara la cosa, se ve puro teatro”, “Cuántas veces le tocaría practicar la caída” y " Así o más actuado jajajajaja ay Dios esta gente no sabe cómo generar vistas”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Pese a las críticas por sus declaraciones, Yina Calderón continúa demostrando su resiliencia y capacidad para adaptarse y prosperar en el cambiante mundo del entretenimiento digital y el empresariado. Su historia es un ejemplo de cómo las personalidades de la televisión pueden transformar su imagen y carrera a través del uso estratégico de las redes sociales.