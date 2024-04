Shakira le cumplió el sueño a Lele Pons: “De tener una fan page a esto”

Lele Pons sumó a Shakira como su más reciente colaboradora en un video en redes sociales - crédito @nicolasgerardin/Instagram

En un emocionante suceso que generó revuelo en las redes sociales, Shakira fue la más reciente invitada de la creadora de contenido Lele Pons, con la que compartió un momento de risas, y que en definitiva representó un sueño cumplido para la influenciadora venezolana-estadounidense.

La colaboración que se publicó en las redes sociales de ambas, la muestra de manera casual –la colombiana observa su celular mientras Pons se maquilla–, para de repente hacer la coreografía de Puntería, la canción que Shakira lanzó en colaboración con Cardi B en su más reciente álbum Las mujeres ya no lloran, en clave de comedia. Mientras ambas permanecían sentadas, realizando los movimientos que la cantante hizo con Cardi B en el videoclip; Shakira se derrumbó sobre el sofá en medio de las risas, mientras la influenciadora exageraba sus movimientos.

La cantante unió fuerzas con la creadora de contenido venezolana a ritmo de "Puntería" - crédito @shakira/Instagram

Este encuentro ha sido especialmente significativo para Pons, pues desde su infancia ha admirado a la cantante colombiana. Esto llegó al punto de que la influenciadora, que adquirió impacto en plataformas digitales por su sentido del humor, manifestó en la publicación del reel en Instagram la emoción que le provocó trabajar junto a su ídolo. “¡No estoy bien! Estaba temblando antes de subir este post. De tener un fan page de Shakira en el 2012 a esto, es increíble”, confesó la joven.

Por otro lado, Shakira, quien sigue preparando los detalles de la gira mundial para presentar en vivo Las Mujeres Ya No Lloran a partir de noviembre de 2024, también compartió imágenes de su encuentro con Pons, mostrando la gran complicidad que desarrollaron durante su encuentro. Esto dejó en el aire la inquietud por parte de los seguidores de ambas figuras sobre si ese nivel de complicidad se extendería a proyectos futuros.

Lele Pons, reconocida admiradora de la colombiana, cumplió su sueño de tener a Shakira en uno de sus videos - crédito @lelepons/Instagram

Lele Pons, de sobrina de Chayanne, a referencia de la comunidad latina en Estados Unidos

Eleonora Pons Maronese, el verdadero nombre de la creadora de contenido, nació el 25 de junio de 1996 en Caracas, Venezuela. Se trasladó a los Estados Unidos durante su infancia y ganó popularidad como creadora de contenido en la plataforma de videos Vine, donde sus cortos cómicos la llevaron a ser una de las personalidades más seguidas. Cuando dicha plataforma cerró, Pons continuó su carrera en otros espacios como YouTube, Instagram y TikTok, consolidándose como una referencia para la comunidad latina en los Estados Unidos.

Además de su trabajo en redes sociales, Pons ha probado suerte en la música, así como en la actuación, habiendo figurado en videoclips de otros artistas como Marshmello, Camila Cabello o J Balvin, para luego ser la protagonista de sus propios lanzamientos musicales. Hasta el momento solo ha publicado un álbum de estudio, Capitulaciones, grabado en su totalidad en colaboración con su pareja, el reguetonero puertorriqueño Guaynaa.

Guaynaa y Lele Pons son pareja desde 2020, y se casaron en 2023. ese mismo año lanzaron su primer álbum grabado de manera completamente conjunta - crédito AP/John Locher

Paralelamente ha incursionado en el cine y la televisión, además de usar su influencia en redes sociales para abordar temas personales y de salud mental, compartiendo su experiencia con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en un documental producido por YouTube titulado The Secret Life of Lele Pons, publicado en 2020. Adicionalmente, tuvo su propio podcast en Spotify llamado Best Kept Secrets with Lele Pons, en el que personas anónimas revelaban sus secretos más profundos que podían ir desde sexualidad hasta situaciones más cotidianas o dramas personales de los participantes. El espacio se mantuvo activo entre 2020 y 2021.

En 2023 se casó con Guaynaa luego de cumplir tres años de noviazgo, en una boda que tuvo de invitados a figuras como Paris Hilton, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Anitta, Steve Aoki y Chayanne. Este último, curiosamente, es su tío político, pues está casado con la tía de Lele, Marilisa Maronesse, abogada de profesión y Miss Venezuela en 1988.