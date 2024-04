Primeras imágenes de José Jaime Uscátegui en Venezuela: regresará a Colombia el sábado 20 de abril

José Jaime Uscátegui ha estado incomunicado por más de cuatro horas desde que fue retenido en Venezuela - crédito Corte Constitucional

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui sigue retenido en una habitación del aeropuerto de Caracas (Venezuela), donde las autoridades migratorias impidieron su entrada al territorio. Según confirmó el equipo de prensa del congresista a Infobae Colombia, los documentos para su visita estaban en regla y se había informado con anticipación sobre su llegada. Sin embargo, quedó completamente incomunicado desde su última llamada, registrada a las 3:15 p. m.

Según informó W Radio, el representante no pudo demostrar cuál era el objetivo de su viaje al país y, además, los datos que proporcionó a las autoridades fueron “inconsistentes”, por lo que finalmente se negó su ingreso y quedó retenido en el aeropuerto, junto con otra persona con la que viajó, identificada como Santiago López.

No obstante, de acuerdo con el equipo de comunicaciones del congresista, la visita de Uscátegui a Venezuela había sido informada e, incluso, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, tenía pleno conocimiento de ello. “Es importante aclarar que la presencia del representante Uscátegui se da en cumplimiento de funciones autorizadas por la Plenaria de la Cámara de Representantes para asistir como “observador de los ciclos de diálogo” entre el Gobierno de Colombia y el ELN y como miembro de la Comisión de Paz y de la Comisión de DD. HH. de la Cámara”, precisó el grupo en X (antes Twitter).

Aunque los motivos de su visita estaban claros, las autoridades migratorias no permitieron su entrada al país y de hecho, ya habrían ordenado su regreso. Pues, la Cancillería de Colombia informó que el político regresará a Colombia en la mañana del sábado 20 de abril, en un vuelo de Copa que saldrá a primera hora.

“La Cancillería reitera que, desde el mismo momento en que la oficina del congresista informó a nuestra entidad la situación, se ha puesto al frente de la misma, activando todos los canales diplomáticos y consulares, lo que permitió conocer la situación y dar respuesta oportuna”, precisó la cartera en un comunicado.

Por ahora, lo único que se tiene para conocer su estado es una imagen difundida en redes sociales, en la que se le ve en una habitación, ubicada en la zona estéril (área de tránsito) del aeropuerto de Caracas, sentado junto a otra persona.

José Jaime Uscátegui: incomunicado

El congresista llegó a Venezuela a las 3:15 p. m., aproximadamente, hora en la que se comunicó con su equipo de trabajo para informar que no le estaban permitiendo el ingreso. En la videollamada, el representante a la Cámara pidió ayuda a su equipo en Colombia, para solucionar el problema: “Por favor averigüe, porque yo estoy aquí con Migración y me dicen que no puedo ingresar. ¿Qué tengo que hacer? Ya me van a mandar para Colombia que porque no estamos aceptados para ingresar al país”, dijo.

En medio de la conversación, un uniformado venezolano le insistió en que debía apagar el teléfono. Uscátegui respondió: “Sí, yo lo apago”. Desde entonces, ni el político ni su compañero de viaje volvieron a ponerse en contacto y prendieron las alarmas por el desconocimiento de su paradero. Luego de algunas horas, se supo que estaban en una habitación, sin celulares ni pasaportes.

Ante el revuelo que causó la situación, la Cancillería de Colombia informó por medio de un comunicado que el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo, se puso en contacto con su homólogo, Yvan Gil, en Venezuela, para dar solución al caso y garantizar el bienestar del congresista. “Desde el momento en que el gobierno colombiano se enteró de la situación, activó los canales diplomáticos y consulares para asistir al servidor público y garantizar sus derechos”, agregó la cartera.

Mientras tanto, familiares y colegas de Uscátegui han manifestado su rechazo por la retención del representante, instando a las autoridades colombianas a actuar con contundencia al respecto. Su hermano también se pronunció: “Estaré frente al consulado de Venezuela en Bogotá, esperando noticias de mi hermano @jjUscategui, que ya lleva 4 horas retenido en Caracas, Venezuela. Le insisto al Gobierno nacional garantizar su vida, integridad y pronto regreso a Colombia”, informó Julián Uscátegui en sus redes sociales.