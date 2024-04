Papa Francisco confesó que reza todos los días por un policía colombiano: tiene enmarcada su gorra

Papa Francisco dio su bendición a un uniformado de la Policía Nacional de Colombia y recibió un regalo - crédito @EsperanzaRicoL7X

El papa Francisco tuvo un corto encuentro con un grupo de policías de Córdoba en la plaza de San Pedro, ubicada en el Vaticano, mientras daba un recorrido en su silla de ruedas. Según las grabaciones del momento, difundidas en redes sociales, el sumo pontífice se acercó a los uniformados que le estaban esperando, y lo primero que pidió fue café.

“¿Dónde está el café? ¡Hablar de Colombia es hablar de café!”, preguntó el papa entre risas, y los policías respondieron que, en efecto, tenían consigo un paquete de café de la marca Juan Valdez. Uno de los uniformados, identificado como coronel John Fredy Suárez, expresó su alegría de estar presente en el lugar, en compañía de sus compañeros y dialogando con el sumo pontífice.

Entonces, pidió una bendición para todos los policías de Colombia, al director General y a las familias de cada uno de los integrantes de esta fuerza pública. El papa Francisco atendió a su petición y, haciendo la señal de la cruz con su mano derecha, los bendijo.

En medio de la conversación con las autoridades, el sumo pontífice argentino recordó un momento que vivió en el aeropuerto militar donde tomó un vuelo para Cali. Allí se encontró con un policía, que no tiene una pierna, al que recuerda diariamente y de quien guarda objetos que entonces le regaló. “Él me saludó y me dio su gorra y yo tengo en un cuadro, la gorra de él, la foto. Rezo todos los días por él. Se comunicó conmigo también”, narró.

En seguida, el coronel que recibió la bendición le entregó también su gorra en nombre de todos los uniformados de la Policía Nacional del país. “Te vas a resfriar”, aseveró el papa Francisco entre risas, mientras recibía la gorra. Finalmente, agradeció el gesto.

De acuerdo con el integrante de la fuerza pública, la visita de las autoridades colombianas respondió a un objetivo basado en el aprendizaje. “Es un viaje de referenciación en el cual se intercambia información y experiencias con los cuerpos de Policía de Italia, en el marco del nuevo modelo del servicio de policía más cercano a las personas y a los territorios, dispuesto por el señor director general de la Policía Nacional y se presentó la oportunidad de saludar a su santidad el papa durante la audiencia papal, a quien le pedí la bendición por todos los policías de mi país, ya que es un gran líder espiritual a nivel mundial, fue maravilloso”, explicó el coronel Suárez, en conversación con la revista Semana.

La visita del papa Francisco a Colombia

El sumo pontífice generó conmoción en 2017 por su visita a Colombia, convirtiéndose en el tercero en pisar el territorio nacional. Entre el 6 y el 10 de septiembre, la visita del papa Francisco a Colombia capturó la atención de millones, donde realizó un recorrido histórico por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena de Indias. Esta gira espiritual y pastoral movilizó aproximadamente $28.000 millones (casi USD8 millones) en operativos de seguridad, involucrando a más de 30 mil agentes de policía, anticipando el contacto directo del pontífice con cerca de 4,5 millones de fieles.

El paso del sumo pontífice por la avenida El Dorado en Bogotá transformó las calles de la capital en un escenario de fervor religioso, con multitudes congregadas para recibir al primer pontífice latinoamericano. La frase “No se dejen robar la alegría. Que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza”, pronunciada por Francisco a su llegada, rápidamente se convirtió en un símbolo de su visita al país.

En su estancia, también dedicó unas palabras para los ciudadanos creyentes de la religión católica: “En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús; hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarlas, de promoverla”.