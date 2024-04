Exalcalde Víctor Rangel se pronunció por video en que amenaza a una mujer por haber terminado una fiesta

Exalcalde habría amenazado a mujer por terminar una fiesta de 15 años - crédito @Willyagudeloc / X

En redes sociales se dio a conocer un escándalo que habría involucrado al exalcalde de El Banco (Magdalena) Víctor Rangel, debido a las ganas de continuar una fiesta, en la madrugada del 6 de abril.

En los videos divulgados se observa a una persona en aparentemente en estado embriaguez y alterada porque, supuestamente, la fiesta de 15 años había concluido y él quería continuar la celebración. Los hechos fueron relatados por la propietaria del salón de eventos que solicitó a los asistentes que se retiraran del lugar, acogiéndose a lo acordado:

“El acuerdo de alquiler era hasta la 1 de la mañana, que es la hora máxima permitida para mi negocio, sin embargo, a pesar de que les decía que ya debían irse, ellos continuaron hasta las 2 de la mañana, por lo que decidí quitar la luz porque me podía perjudicar y no era lo acordado”, informó Melba Rodríguez, a Opinión Caribe.

Según el relato, esa persona se trataba de Rangel quien, iracundo por la petición de la propietaria, habría intimidado y amenazado de muerte a la mujer con lo que sería un arma de fuego: “Yo salí corriendo porque escuché que decían quítenle el arma porque la va a matar, me sentí muy intimidada”, complementó Rodríguez.

Exalcalde de El Barco está involucrado en un escándalo, en el que habría amenazados con un arma de fuego - crédito @NormaVeraSa / X

Afortunadamente, este caso no pasó a mayores debido a que uno de los asistentes a la celebración lo sacó a la fuerza, no sin antes destruir parte de la decoración y la puerta principal.

“Comenzó a coger a trompadas y patadas la puerta de vidrio, entonces entre varios lo sacaron y entonces todas las decoraciones que estaban en la entrada las empezó a partir. Yo salí corriendo y es allí donde escuché cuatro tiros y escuché muchas veces donde decía ¿Dónde está esa hijueputa para que me vuelva hacer lo que me hizo?”, complementó la propietaria del establecimiento al medio citado.

Exalcalde Víctor Rangel habría sacado un arma de fuego en medio de una celebración - crédito Willyagudeloc / X

Por la bochornosa situación, los propietarios del salón de evento iniciaron un proceso legal en contra del político para que responda por los daños y las amenazas lanzadas.

Víctor Rangel se pronunció: “No fui yo”

Ante el escándalo provocado por la difusión masiva de los clips, el exalcalde, que se quemó en las pasadas elecciones en su búsqueda de un segundo mandato, afirmó que quien aparece en las imágenes no es él y que lo que estaría buscando la propietaria del establecimiento es iniciar una “campaña de desprestigio”.

A su vez, el exmandatario de El Barco declaró que esta campaña sucia sería organizada, supuestamente, por el actual alcalde del municipio Ronald Flórez, debido a las presuntas denuncias que ha hecho sobre su Administración:

“En ningún momento ocurrió eso, ya me hubieran puesto preso, es una campaña de desprestigio que están haciendo contra mí, orquestada por el actual alcalde de El Banco, Ronald Flórez, a quien le tengo interpuestas unas demandas electorales y he denunciado varios hechos contra la administración pública”, declaró Rangel al medio Seguimiento.co.

El exalcalde Víctor Rangel afirmó que los videos hacen parte de una campaña de desprestigio - crédito @RosaCotes / X

Agregó que tiene testigos que afirmarían que quien protagonizó los bochornosos hechos no fue él: “Es mentira, había 30 o 40 personas en la fiesta que pueden dar cuenta de ello, invito a que la Fiscalía investigue las cosas como son”, puntualizó al medio mencionado.

Adicionalmente, aseveró que ha sido víctima de persecución por denunciar la Administración actual y la presunta relación del hermano de Flórez con bandas delincuenciales que operan en la región:

“Yo he sido objeto de persecución y amenazas, he solicitado a la Unidad Nacional de Protección que me brinden seguridad, porque he sido víctima de presiones por denunciar que bandas criminales que maneja el hermano del alcalde, están cometiendo actos graves en El Banco y contra la administración pública”, anotó.