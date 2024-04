Catherine Siachoque habló de su participación en picante comedia en ViX: “me tiene ilusionada”

Catherine Siachoque interpretará a la villana de 'Consuelo', serie que se estrenó este viernes 19 de abril en ViX - crédito @gomezvitaentertainment/Instagram y ViX

Desde que debutara como actriz en 1995, Catherine Siachoque se ganó un lugar, primero en Colombia y luego en América Latina, como una de las definiciones más contundentes de la villana de telenovela. La bogotana destacó en esos roles antagónicos desde que formó parte del elenco de La sombra del deseo, La sombra del arco iris y La guerra de las rosas, a lo que siguieron sus primeras oportunidades en el exterior. Fueron sus papeles como Micaela Fernández en Amantes del desierto y Grazzia Fontana en La Venganza los que le labraron su lugar en la memoria de los televidentes de todo el continente.

Si bien la pareja del también actor Miguel Varoni no se ha limitado a sus papeles de “mala” —para la muestra, otro de los papeles que la hicieron popular en el continente fue el de Hilda Santana en Sin senos no hay paraíso y sus secuelas Sin senos si hay paraíso y El final del paraíso—, es esta faceta de villana la que más réditos le ha dado en la televisión. Y justo a ella regresa en una nueva serie que se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma Vix en 2024.

Se trata de Consuelo, producción mexicana que se estrenó este viernes 19 de abril en dicha plataforma. Enmarcada en la comedia, relata la historia de una mujer que, tras ser abandonada por su esposo y dejarla a cargo de sus tres hijos, no ve más opción que vender consoladores para mujeres en una época donde los tabúes alrededor de la sexualidad son dominantes.

'Consuelo' se desarrolla en el México de los años 50, en el que predominaban los tabues alrededor de la sexualidad - crédito ViX

La clave de la producción es justamente el momento histórico en el que se desarrolla la historia: el México de los años 50, cuando la segunda ola del feminismo comienza a tomar forma en todo el mundo, mientras las mujeres buscaban reivindicaciones alrededor de su sexualidad y el derecho al voto.

Con Cassandra Sánchez en el papel protagonista, Siachoque da vida a Olga Pontón de Acevedo, vecina de la protagonista caracterizada como una mujer que seguía el modelo predominante de mujer y madre modelo, y que a lo largo de la historia se edifica como una defensora de la moral y las “buenas costumbres” de su tiempo. En otras palabras, es la antagonista, solo que de un modo un poco diferente al que acostumbró a sus seguidores a lo largo de 30 años de carrera actoral.

La actriz colombiana Catherine Siachoque será la antagonista de la protagonista, Cassandra Sánchez-Navarro , en la serie de ViX "Consuelo" - crédito AP/Berenice Bautista

La colombiana habló con People en Español sobre su participación y relató que desde que le contaron el argumento de Consuelo, no tuvo dudas de que debía estar allí. “Es un proyecto que me hace tanta ilusión que la gente vea, y mira que he hecho proyectos, pero este me tiene ilusionada”, reconoció.

De su personaje explicó que Olga, “en su cabeza, ella es la mujer perfecta, a ella la criaron para eso y se encargó de pulirse más como la mujer perfecta, la esposa perfecta que no habla más de lo que hay que hablar, que no se mete en las conversaciones de su esposo, madre perfecta, todo perfecto”.

El conflicto con los consoladores que vende la protagonista hace que, de acuerdo con Siachoque, el personaje de Olga desarrolle una obsesión que marcará el desarrollo de la comedia. “Darse cuenta de que hay una persona que es de su comité de los buenos principios y la moral la que está vendiendo estos consoladores para ella es como ‘qué es esto, no, esto está mal y hay que acabar con eso’, entonces se le vuelve una fijación encontrar quién es la que está vendiendo esos aparatos del demonio”, expresó.

Olga, el personaje de Catherine Siachoque, liderará una cruzada para impedir que la protagonista venda consoladores en su vecindario - credito ViX

Por otra parte, la actriz manifestó su orgullo por trabajar en Consuelo, elogiando particularmente la ambientación de época. “A veces te dan en las series o lo que sea una revista o una caja de algo y luce como si fuera de la época, pero tú abres y tú sabes que no, entonces no puedes abrir del todo o no puedes leer. Acá cada cosa que tú agarrabas era de verdad, lo que decía dentro, las instrucciones… Si era algo alemán, entonces era así”, explicó.

También se mostró fascinada con la ropa que usaron para las grabaciones. “Usamos cosas verdaderamente de los años 50: los tocados, las bolsas que cargábamos, los accesorios, zapatos… Todo era una delicia para nosotros, de verdad que nos regalaron viajar en el tiempo”, señaló.