“Bogotá siempre ha sido increíble para nosotros”, afirma Dave Mustaine sobre Colombia a puertas de su concierto

Megadeth, la emblemática banda de thrash metal, está a punto de hacer temblar Bogotá con un esperado concierto en abril. En un exclusivo encuentro con el líder de la banda, Dave Mustaine, en Infobae Colombia, conocimos algunos de sus recuerdos, las expectativas y las visiones del músico que ha dejado una marca indeleble en la escena musical colombiana, acercándose a su concierto el próximo 21 y 22 de abril del 2024, en Bogotá.

Hace 12 años, Bogotá se convirtió en el epicentro de la furia musical de Megadeth. Mustaine, con emoción nostálgica en su voz, recuerda la increíble recepción del público colombiano. “Bogotá siempre ha sido increíble para nosotros”, comparte, “no sé cuántas bandas de metal han tenido la oportunidad de ver más de Colombia que nosotros”.

La conexión va más allá de lo musical; Mustaine comparte una anécdota risueña sobre la belleza de las mujeres colombianas. “Vi literalmente a una de las mujeres más hermosas del mundo allí. Afortunadamente, para mí, estaba casado, o probablemente habría terminado en}por enamoramiento”.

Y es que en varias oportunidades, Mustaine ha afirmado que Diana fue una musa durante una parte de su vida musical, sobre todo en ‘Loved to Deth’, ‘Tornado of Souls’ y ‘This Was My Life’, canciones de los álbumes Killing Is My Business... and Business Is Good!, Rust in Peace y Countdown to Extinction, respectivamente.

Al hablar sobre el próximo concierto en Bogotá, Mustaine revela su entusiasmo y las expectativas que alberga. Destaca la impresión duradera que el público bogotano ha dejado en él y cómo el club de fans ha contribuido a la planificación del evento. “Va a ser uno de los conciertos más emocionantes de Megadeth que la gente de Colombia haya visto jamás”, promete, sugiriendo una experiencia única para los fanáticos colombianos.

“¿Recuerdas cuando colgaron todos esos bebés en el techo durante Peace Sells?, ¿estuviste en ese concierto o fue demasiado temprano para ti?”, menciona Mustaine, refiriéndose al concierto de 2012 en el Royal Center, cuando la banda estaba celebrando el aniversario del álbum Countdown To Extinction.

En ese entonces, mi edad no me permitió asistir, pese a eso, la anécdota de quienes asistieron es una constante dentro de grupos en redes sociales y foros en línea de “metachos” nostálgicos. A pesar de su extensa carrera, Mustaine confiesa no conocer bandas colombianas, expresando su deseo de explorar la escena musical local. Sin embargo, comparte sus actuales preferencias musicales, revelando una paleta diversa que abarca lo que algunos considerarían “música clásica”, dentro del género del metal.

“Tristemente, no conozco ninguna banda colombiana. Me gustaría escuchar algunas. Y sabes, creo que siempre es genial escuchar la escena musical local... Algunos fans más jóvenes podrían decir que escucho música clásica. No lo considero así, porque no es tan antiguo, pero para algunas personas, la música de hace unos 30 años podría ser ‘clásica’’. Hay quienes consideran clásico, como por ejemplo, la música de Iron Maiden, pero yo nunca lo diría”.

En diferentes momentos de su vida, Mustaine ha afirmado que le gustan bandas como los Beatles, Led Zeppelin, AC/DC y Iron Maiden, agrupaciones que iniciaron su historia musical hace 64, 56, 51 y 49 años, respectivamente, considerando que actualmente tiene 62 años, es entendible que algunos de sus fanáticos más jóvenes puedan echar una mirada hacia atrás en la historia del rock y el metal y consideren que son bandas clásicas e incluso pioneras de estos géneros pesados.

La entrevista toma un giro personal al abordar la creencia religiosa de Mustaine y su posible influencia en el thrash metal. La tensión se sintió. Mustaine se enfrenta a la pregunta sobre sus creencias, se tomó su tiempo y apuntó preguntando, “¿Has escuchado el último álbum? Dime tú, ¿cómo se combina mi cristianismo con mi música?”

Lanzado el 2 de septiembre del 2022, The Sick, the Dying... and the Dead!, es el último álbum de estudio que Megadeth ha sacado. En su momento, la crítica se dividió en dos posturas en torno al sonido de este disco. Algunos afirmaron que era muy plano y otros, en donde me incluyo, sostuvieron que el sonido recordaba a la banda en los noventa, en el auge y mayor popularización del Thrash metal. Por lo que logro entender su respuesta: El hecho de ser cristiano no impide que su música siga sea violenta, divertida y provocativa.

En cuanto a la relación de Megadeth con Colombia, Mustaine comenta: “Hemos estado viniendo a Colombia desde hace bastante tiempo. Creo que la primera vez que fuimos allí, es posible que ni siquiera hubieses nacido. Pero hemos estado construyendo nuestra relación con la audiencia y Colombia y, como dije, tuvimos la suerte de poder entrar en la meditación y tocar, y ya sabes, mucha gente tenía miedo de lo que escuchaba sobre el Metal en ese momento. Había muchas cosas no tan favorables y era un poco peligroso, especialmente para los estadounidenses”.

Mustaine continúa expresando su agradecimiento hacia los fanáticos colombianos: “Pero ya sabes, sabíamos que los fanáticos nos amaban y que nos iban a dar la bienvenida y que se asegurarían de que nos trataran como familia y ha sido así desde el primer día que fuimos a Colombia.”

En referencia al próximo concierto, Mustaine destaca la importancia de ciertas personas en Colombia para la banda: “Lamentamos la pérdida del presidente de nuestro club de fans. Hay un amigo maravilloso y tenemos varias personas que son realmente importantes para nosotros en las que pensamos todo el tiempo, no solo cuando venimos a Sudamérica. Estas son personas que están en nuestro negocio en nuestro mundo.”

En relación con el concierto en Bogotá, Mustaine promete una experiencia emocionante: “Va a ser uno de los conciertos más emocionantes de Megadeth que la gente de Colombia haya visto jamás. Especialmente con el nuevo guitarrista. Mucha gente espera ver fuegos artificiales. Y les prometo que será uno de los espectáculos de Megadeth más emocionantes que la gente de Colombia jamás haya visto.”

Mustaine concluye agradeciendo el tiempo y la oportunidad de la entrevista: “Gracias por tu tiempo, Daniel, y por permitirme hacer esta entrevista contigo. Quiero pedir disculpas a nuestros fans y a tus lectores y espectadores por habernos tomado tanto tiempo desde la última vez que estuvimos allí (En Bogotá) y prometimos que será un concierto realmente emocionante. Gracias. Y nos vemos en abril con mucho metal.”