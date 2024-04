Niña de 13 años habría sido abusada sexualmente por sus tíos: las agresiones duraron seis años

La niña contó que uno de sus tíos solía tocar sus partes íntimas y que otro la habría accedido carnalmente - crédito Sergio Acero/Colprensa

Hay consternación en Valledupar (Cesar) por un nuevo caos de abuso sexual. De acuerdo con el medio local de El Pilón, una menor de 13 años habría sido agredida sexualmente en varias ocasiones por su tío político y su tío paterno. Al parecer, las situaciones de violencia empezaron desde que ella tenía siete años.

Esta situación se supo hasta 2024, seis años después de que iniciaron los episodios de abuso, porque la víctima decidió revelar a su madre lo que estaba pasando y responsabilizar a sus familiares. Según el informativo citado, la niña contó que uno de sus tíos solía tocar sus partes íntimas y que otro la habría accedido carnalmente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Como consecuencia de las agresiones sexuales, la menor de edad empezó a presentar actitudes violentas y a faltar a sus responsabilidades como estudiante. A pesar del cambio que evidenció en su actitud, su madre, cuyo nombre no fue revelado, nunca pensó que su hija podría haber estado siendo víctima de abuso sexual.

La víctima empezó a faltar a sus responsabilidades como estudiante y a orinarse, como consecuencia de los abusos - crédito Fernando Vergara/AP

“Yo inicialmente pensaba que la niña estaba rebelde y que eran groserías de ella, pero cuando me enteré del caso entendí por qué se orinaba, se distrae, está rebelde y no quiere estudiar, ha perdido dos años en el colegio”, aseguró la progenitora de la sobreviviente de abuso sexual, citada por El Pilón.

Además, la mamá de la menor no vive con ella, puesto que reside en Fonseca (La Guajira). Su padre tiene su custodia, pero la dejó al cuidado de su tía paterna. Así las cosas, luego de que la niña revelara lo que había estado ocurriendo en los últimos seis años, ambos tíos fueron denunciados ante las autoridades competentes, y capturados el jueves 11 de abril de 2024.

Uno de los presuntos agresores sexuales está recluido en una URI crédito Andina

En las audiencias preliminares, uno de ellos quedó en libertad, luego de que el juez determinara que no había suficientes elementos materiales probatorios para mantenerlo recluido en un centro carcelario. No obstante, el otro señalado agresor está privado de la libertad en una URI. La familia de la víctima aseguró que es injusto que uno de los presuntos abusadores no esté tras las rejas, mientras se investiga el caso.

Los niños y niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual en Colombia, lo que se demuestra con un caso revelado en marzo de 2024, registrado en Ibagué (Tolima), donde una menor de 13 años fue abusada por un compañero de colegio. La menor de edad, sufrió no solo violencia física, sino también psicológica por parte de sus compañeros de estudio del colegio San Bonifacio de las Lanzas, vio su caso salir a la luz tras la valerosa denuncia de su madre.

Un menor de edad fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros de colegio - crédito Marta Fernández Jara/Europa Press

La noticia fue inicialmente divulgada a través de una carta publicada en Volcánicas, un medio de comunicación dedicado a temas de género, en la que se dio a conocer el relato de la madre de la víctima. “Ella me llamó a la salida de clases, a las tres de la tarde, y me pidió permiso para ir a comer helado (con su compañero) a una plazoleta del barrio. Yo no le vi nada de malo y le di permiso de ir. Antes de las cuatro de la tarde me llamó de nuevo y me dijo que él estaba castigado y que debía regresar ya a su casa, que si podía ir con él y un grupo de amigos y que estaría de vuelta antes de las seis de la tarde. Yo, de nuevo, le di permiso. Hoy debo confesar que es la decisión de la que más me arrepiento de toda mi vida y que llevó meses intentando librarme de la culpa por haberla dejado ir”, relató la madre de la niña.

Estando con ellos, la menor de edad fue agredida sexualmente por uno de los compañeros. La familia de la víctima decidió llevar el caso ante las autoridades, buscando justicia no solo por el acto inicial de violencia, sino también por el constante acoso y revictimización que ha sufrido la menor a raíz de los hechos.