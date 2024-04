Máximo jefe de los Comandos Frontera fue declarado objetivo militar por el Gobierno de Ecuador

Alias 'Araña' es el cabecilla de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia - crédito EFE / Colombia+20

En medio de la avanzada de Ecuador contra el narcotráfico fue publicada una lista de más de setenta criminales declarados objetivo militar y enemigos públicos del país, buscados por su activa participación en hechos delictivos, como la producción y tráfico de estupefacientes o la financiación de grupos criminales.

El listado es liderado por un colombiano y un ecuatoriano, acusados como los principales dinamizadores del narcotráfico en ese país y detonantes de la crisis de orden social que allí se vive.

Los señalados son Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo jefe de los Comandos Frontera de las disidencias de las Farc Segunda Marquetalia, a quien lo ponen por encima hasta de alias Fito, considerado por muchos como el principal capo del narcotráfico en Ecuador.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vehículos fueron vandalizados por miembros de los Comandos de Frontera - crédito redes sociales

El otro que encabeza la lista de objetivos militares de Ecuador es el líder del cartel de Sinaloa, Ismael ‘el Mayo’ Zambada, considerado el heredero de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán dentro del cartel.

La lista difundida en la madrugada del vienes 19 de abril da cuenta de las alianzas colombianas, mexicanas y ecuatorianas para producir y exportar droga hacia Estados Unidos y demás países europeos.

“De muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres y dar su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores, pero las estructuras son muy grandes y muy fuertes”, declaró el presidente de Ecuador Daniel Noboa.

Alias Araña y el Mayo Zambrano encabezan el listado de objetivos militares de Ecuador - crédito Presidencia de Ecuador

Los capos colombiano y mexicano integran el primer nivel de peligrosidad de los objetivos militares ecuatorianos, en el segundo están:

Walter Homero Cabeza Barbosa, alias Cabeza

Alias Orejas

Daniel Humberto Mora Asanza

Alias Mercus

Enrique Antonio Portocarrero Castillo, alias Chugo Porto

En el tercer nivel están:

José Adolfo Macias Villamar, alias ‘Fito’

Terry Israel Camacho Pacheco, alias Trompudo

Antonio Benjamín Camacho Pacheco, alias Ben 10

Ronald Atenor Bravo, alias “Ronald

¿Quién es alias Araña?

La firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC en Colombia enfrentó obstáculos cuando algunos excombatientes, desistiendo de su compromiso de abandono de armas, volvieron a actividades delictivas. Entre ellos, Giovani Andrés Rojas, conocido como Araña, quien tras ser liberado de la cárcel de Cómbita por su papel como gestor de paz, eventualmente lideró los Comandos de Frontera, una disidencia de la Segunda Marquetalia.

“Yo no encontraba garantías de seguridad para estar acá, a pesar de que tenía funciones de gestor de paz, la Policía me detenía y me perseguía, entonces un día me tocó amanecer en el monte y ahí decidí que tenía que volver a las armas para protegerme”, afirmó Araña a Colombia+20.

Estuvo vinculado con Los Rastrojos y después con las Farc, Araña fue beneficiado con más de $18 millones por la Agencia de Reincorporación y Normalización antes de que se revelara su rearme. Este rearme se justificó por Araña citando persecuciones por parte de las autoridades como motivo para retomar las armas.

Alias Araña es el comandante de los Comando Frontera de las disidencias de las Farc - crédito Jesús Bernal News / Facebook

Los Comandos de Frontera están implicados en asesinatos de líderes sociales, incluyendo el caso de Yamile Bernal, asesinada el 17 de enero de 2024. La muerte de Bernal y otros asesinatos en la región han puesto en relieve la influencia y peligrosidad de Araña en Putumayo.

Kyle Johnson, de la Fundación Conflict Responses, describió el crecimiento y fortalecimiento de este grupo bajo la dirección de Araña, destacando su capacidad en el terreno militar y económico, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico.

“Ha cogido este grupo, lo ha hecho expandir, lo ha hecho crecer sin duda, tiene las redes económicas para facilitar el tráfico y proteger el tráfico de paso de coca y cocaína hacia cierto punto de un lado de la frontera. En lo militar y en lo económico es bastante capaz, es bastante fuerte. Como líder, lo político no es lo suyo”, afirmó Johnson en diálogo con Noticias Caracol.

A pesar de las acusaciones, Araña negó participación en actividades criminales y planteó la exigencia de un reconocimiento político para los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia como condición para cualquier negociación con el Gobierno nacional, rehusando una rendición a la justicia y solicitando una segunda oportunidad.