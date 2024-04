Racionamiento de agua en ‘La casa de los famosos’ en castigo porque Mafe Walker no ahorró: “Ni las plantas se bañan tanto”

Mafe Walker ignoró las advertencias sobre el uso del agua y causó racionamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Bogotá, afectada por el fenómeno de El Niño, enfrenta un racionamiento de agua debido a una reducción en los niveles de los embalses de Chuza y San Rafael, vitales para el suministro del líquido de la capital colombiana.

Esta situación llevó a que la Alcaldía Mayor de Bogotá implementara medidas severas para asegurar la conservación del recurso, impactando a los ciudadanos, pero también afectó a los integrantes del reality La casa de los famosos Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El consumo excesivo de agua por parte de Mafe Walker llevó al racionamiento para todos los participantes del reality -crédito @canalrcn/Instagram

Mafe Walker, una de las participantes del programa, llamó la atención de los televidentes por su aparente indiferencia ante la grave situación con el agua que afronta la ciudad. ‘El Jefe’ de la casa reportó varios incidentes en los que la guía espiritual excedió el tiempo de uso permitido en los baños llegando a consumir agua de manera excesiva durante sus duchas, lo cual generó un fuerte malestar tanto dentro como fuera de la casa.

“Les recuerdo que estamos en crisis de agua, el racionamiento es para todos. Mafe llevas veinte minutos en la ducha, hay unos relojes de arena que regulan el tiempo necesario para duchar. Es de vital importancia que cuidemos el agua, tanto ustedes en la casa, como nosotros fuera de ella”, fue el recordatorio del ‘Jefe’ del reality.

El Jefe de La casa de los famosos Colombia tomó medidas drásticas ante la falta de conciencia de Mafe Walker -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Sin embargo, la advertencia fue desatendida por la creadora de contenido, cuyo comportamiento generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios expresaron su descontento, llegando a sugerir medidas disciplinarias contra ella, incluidas la nominación directa y la expulsión del programa.

Ante la insistencia de Walker en hacer caso omiso a los llamados por el ahorro del agua, la producción decidió tomar medidas drásticas. En un el último capítulo, las presentadoras Carla y Cristina, anunciaron la suspensión del servicio de duchas hasta nuevo aviso, una medida que afecta a todos los participantes.

Los habitantes de La casa de los famosos enfrentan un castigo por el malgasto de agua de Mafe Walker -crédito Canal RCN

“Les tengo una mala noticia, chicos escuchen lo siguiente: Mafe, llevas dos días bañándote por más tiempo de lo acordado y estas ignorando el llamado de ‘El Jefe’, recuerda que estamos en racionamiento de agua en nuestro país, es un momento crucial, muy difícil por el que estamos pasando, por esta razón y para recuperar todo lo que se ha perdido, tomó una decisión y es que a partir de este momento las duchas quedan clausuradas y ustedes podrán volver a utilizarlas mañana después de la gala (...) el agua es un recurso vital que hay que cuidar y ustedes son muchos, además, están siendo vistos 24 horas, los 7 días de la semana, hay que dar ejemplo”, indicó Cristina Hurtado.

El castigo para toda la casa generó un debate entre los televidentes en las plataformas sociales, donde se mezclan las opiniones entre quienes apoyan la decisión como forma de enseñanza, y quienes creen que el castigo debería ser individual y no grupal.

Mafe Walker es criticada en redes sociales por su actitud indiferente ante la crisis de agua en Bogotá -crédito X

“¿Inconsciente? Sí, ni las plantas se bañan tanto”; “pero ahí si los galácticos se quedan callados”; “si, es el colmo todos ahorrando y ella hace caso omiso cuando el jefe le llama la atención por el gasto de agua”; “No me parece que les cierren la ducha a todos, la verdad eso es solo culpa de Mafe y el castigo tenía que ser solo para Mafe”; “Mafe no aporta absolutamente nada, es justo que la penalicen pero no a todos solo a ella”; “Sandra tenía razón cuando dijo que a ella no le importaba el planeta por ser de otra galaxia”; “Era mejor que el castigo fuese solo para ella y unos dos días para que se diera en cuenta que todo no es galáctico”, son solo algunas de las reacciones en las redes.