Ariadna Gutiérrez reveló la verdad detrás de su ruptura sentimental en ‘La casa de los famosos 4’: “Tardó dos meses en llegar”

Tras su salida de La casa de los famosos 4, Ariadna Gutierrez intenta poco a poco recuperarse del impacto que le representa volver al mundo real tras 84 días de aislamiento en el reality show producido por la cadena Telemundo. Y es que durante su estancia en la casa, la modelo y exreina de belleza se convirtió en una de las figuras más queridas por los televidentes pero también por los propios participantes.

Prueba de ello es que se hizo muy cercana a La Divaza –que abandonó el programa una semana antes que Ariadna– y Rodrigo Romeh, además de ser el objetivo amoroso de Lupillo Rivera prácticamente desde que inició la competencia, algo a lo que se resistió la colombiana. Por supuesto, ese carisma también la llevó a protagonizar distintos roces, entre los que destacaron los que tuvo con Alfredo Adame y Aleska Génesis, sumados a la escena de celos que protagonizó Lupillo con Romeh durante la última semana de Ariadna en la competencia.

Sobre estas experiencias habló ampliamente la ex Señorita Colombia en una reveladora entrevista con People en Español, a la que afirmó: “mi mente todavía está en la casa, lentamente estoy despertando de esa realidad que ya no existe aquí afuera, pero con mi mente y mi corazón adentro porque dejé a mi familia allá y no puedo dejar de apoyarlos”.

Una de las grandes preguntas de los televidentes se relaciona con su estado sentimental, pues Guty Carrera, modelo y actor ecuatoriano que participó en el programa, afirmó durante una entrevista con Pica y se extiende de Telemundo que Ariadna recibió dentro de la casa un audio, supuestamente enviado por su novio, en el que ponía fin a su relación.

En su día se especuló que esto se debió a la insistencia de Lupillo en lograr algo con la colombiana. Sin embargo, la sincelejana desmintió a Guty señalando que “Yo vi la entrevista hoy de Guty que decía ‘vinieron a gritarle en inglés que ya no tenía novio’. No saben ni lo que están diciendo”. Acto seguido, explicó cuál era el verdadero contenido de dicho audio.

“Era un audio de esta persona que me mandaba un mensaje de apoyo con mis mejores amigos, pero era un mensaje de apoyo y fue un mensaje que llegó a los dos meses de competencia, o sea, tardó dos meses en llegar ese mensaje. Aunque, bueno, llegó un helicóptero al principio, pero nunca se supo de quién era hasta después que obviamente lo confirmaron y era de parte de esa persona”, explicó.

Cabe señalar que el helicóptero al que se refiere Ariadna venía cargado de flores, motivo por el cual se llegó a pensar que se trataba de su novio, del que hasta la fecha no ha dado a conocer su identidad.

No obstante, cuando se le preguntó por el estado actual de su relación, Ariadna se mostró cautelosa. “Ahorita la situación está, como te dije, despertando del sueño, volviendo a la realidad, armando el rompecabezas de mi vida que dejé hace 3 meses que, a pesar de que es poco tiempo aquí afuera, para nosotros dentro de la casa fue una vida entera”, respondió.

¿Se abren las chances de un nuevo amor fuera de ‘La casa de los famosos 4′?

Aunque lo de Ariadna Gutierrez con Lupillo Rivera no pudo ser, una pareja que si esperaban ver los televidentes era con Rodrigo Romeh, empresario y coach deportivo mexicano, al que no dudó en reconocerlo como una persona especial y fundamental para poder resistir tantas semanas en el programa de telerrealidad.

“Yo quiero tanto a Romeh, de verdad que ha significado tanto para mí en este paso. Sin él no hubiera podido aguantar todo lo que aguanté, porque siempre que yo estaba cayéndome él me levantaba, siempre que estaba triste él me hacía ponerme feliz, siempre que necesitaba esa voz de apoyo, esa voz de la razón, él es la persona correcta para eso”, confesó la modelo.

Durante la segunda semana de competencia, Romeh confesó que le gustaba Ariadna, y que le gustaría darse una oportunidad en el amor fuera de la casa con ella. En cuanto a la sucreña, parece abierta a la posibilidad. “Espero que cuando salga, que sea en 5 semanas en la final, podamos vernos nuevamente. Yo estaré apoyándolo incansablemente desde aquí afuera y, bueno, quién quita y podamos tener ese date”, agregó.