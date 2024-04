Aleks Syntek tiró el álbum de Karol G por el inodoro y habló de las canciones de Shakira: “No me entra”

Aleks Syntek tiró el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G por el inodoro -crédito captura de video

El músico mexicano Aleks Syntek desató una polémica en las redes sociales tras sus recientes declaraciones durante una aparición en el programa El Podcast más pedido presentado por Gabo Ramos.

En una sección de la entrevista donde se le presentaron varios discos de artistas contemporáneos para decidir cuáles guardaría en su colección personal y cuáles descartaría, Syntek realizó un gesto que dividió opiniones: lanzar al inodoro el álbum Mañana será bonito de la cantante Karol G, además, expresó su falta de afinidad por el trabajo de la artista.

Ramos le preguntó al cantante: “Mañana será bonito, Karol G: ¿se queda en tu colección?”, y el intérprete conocido por éxitos como Duele el amor y entrenador del programa La voz kids, expresó que no se identifica con la música de la paisa, al mencionar: “Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El periodista del Podcast + Pedido le preguntó la opinión de Aleks Syntek sobre el álbum de Karol G -crédito captura de video

“No me vayan a funar, no me vayan a funar”, agregó el músico al tirar el álbum de la colombiana por el inodoro.

Aleks Syntek fue claro sobre sus opiniones respecto a varios géneros musicales modernos, especialmente el reguetón, previamente calificándolos como inadecuados y criticando la cultura que, según él, promueven. Incluso llegó a señalar la música de otros artistas contemporáneos por contenidos explícitos o por no alinearse a sus gustos artísticos, lo cual ha sido un punto de controversia entre sus seguidores y críticos.

Aleks Syntek juzga álbum de Karol G y habla de las canciones de Shakira -crédito @hey_amstudio/Instagram

“No me quiero arriesgar a perder a los fans que tengo de hueso colorado de tantos años, por hacer algo que sería como trending (tendencia) del momento, porque sí creo que esa música es un poquito de moda (...) Creo que el reguetón es un movimiento que busca ser un negocio para hacer dinero rápido”, indicó el jurado del programa de Caracol Televisión al defender su estilo musical.

Durante la misma entrevista, Syntek también comentó sobre otros artistas como Shakira, de quien dijo extrañar su música pasada que consideraba de letras más “bonitas” y menos centradas en polémicas personales, como las actuales dedicadas a su ex pareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

“Esta es la Shakira que extrañamos todos (refiriéndose a Pies descalzos) la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas y solo por eso me quedo con el disco, pero lo nuevo de ella no me hace muy feliz y creo que a mucha gente tampoco”, manifestó.

Karol G y su álbum "Mañana sera bonito" no es del gusto musical de Aleks Syntek - crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino

El músico mexicano agregó: “Entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos?, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos, seguirá siendo siempre su papá. Al Final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre”.

Resulta interesante observar las discografías que Syntek optó por conservar, entre las cuales se encontraban trabajos de Belanova, Taylor Swift, Gustavo Cerati, Danna Paola, y Zoé, el cual demuestra el gusto musical del mexicano.

Aleks Syntek reveló su incomodidad con el género urbano -crédito redes sociales

La reacción en redes sociales a las declaraciones y acciones de Syntek ha variado desde la indignación hasta el apoyo, indicando un debate vivo sobre la diversidad de gustos musicales y la expresión de opiniones en espacios públicos. Mientras algunos internautas cuestionaron la manera de expresar su desagrado por el trabajo de otros artistas, otros defendieron su derecho a tener y expresar preferencias personales.

“Buena decisión. Yo me quedaría con los mismo. No es generacional porque se de gente mayor que disfruta el reguetón nuevo, es simplemente de gustos”; “Que falta de respeto, aunque no sea de su generación se debe respetar a los artistas, por eso la envidia no los deja avanzar”; “Cómo se le ocurre tirar al a inodoro a la Bichota, respete”, son algunas reacciones.