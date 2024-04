Gustavo Petro decretó día cívico en Colombia el 19 de abril, justo en la fecha de su cumpleaños: Cabal reaccionó

El 19 de abril de 2024 será día cívico en Colombia, según indicó el presidente la República, Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En un sorpresivo anuncio, el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó que el viernes 19 de abril de 2024 será un día cívico en el país, justo cuando celebrará su cumpleaños número 64 y en una fecha que representa, nada menos, que el inicio del desaparecido Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, del cual fue militante hasta su desmovilización en 1990.

De acuerdo con el primer mandatario, con esta decisión se busca disminuir el consumo de energía y agua en las dependencias estatales. Además de que extendió la medida para que sea acogida por las entidades del índole privado, en pro de contribuir con dicho propósito.

“Mañana queremos decretar un día cívico. Un día para que la gente no utilice la energía eléctrica, el máximo posible. Y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días. Y sobre todo, para que la gente distribuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”, indicó el jefe de Estado durante la Ceremonia de Conmemoración de los 73 años del Comando General de las Fuerzas Militares.

“No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, precisó Petro en su intervención.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el viernes 19 de abril de 2024 será día cívico en Colombia, en la fecha que cumplirá 64 años, para ahorrar energía y agua - crédito @infopresidencia/X

Del mismo modo, invitó a través de su cuenta de X (antes Twitter) a los ciudadanos que residen en Bogotá que, “en la medida de sus capacidades”, salgan de la capital en el fin de semana que se avecina, para –según él– “disminuir la presión de consumo”.

Aunque la verdadera razón podría asociarse con la marcha convocada por los sectores de oposición para el domingo 21 de abril, que tendrá como punto de encuentro la plaza de Bolívar. “Le solicito a la población bogotana voluntariamente y en la medida de sus capacidades, salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses de agua potable y a la ciudadanía de todo el país hacer en este 19 de abril una acción masiva de ahorro de energía eléctrica Están a punto de llegar las lluvias. Tratemos de pasar juntos la emergencia sin racionamientos”, agregó el presidente.

María Fernanda Cabal no se quedó callada y reaccionó al anuncio del presidente

Luego de conocerse la determinación del gobernante, una de las personalidades políticas que reaccionó casi de inmediato fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en su perfil de X calificó la medida como “oportunista”.

Lo anterior teniendo en cuenta de que es su onomástico y, del mismo modo, el día que simboliza la lucha armada del M-19, fundado en 1974; cuatro años después de que se efectuaran las elecciones presidenciales en las que el general Gustavo Rojas Pinilla perdió la contienda ante Misael Pastrana Borrero.

“Petro no solo es inepto sino oportunista. Habla de un día cívico, mañana 19 de abril, día de su cumpleaños y día del M-19. Gustavo, no busque excusas como el agua o la energía. ¿No será que tiene miedo de la gran marcha nacional en su contra y pretende un puente festivo desde ya?”, afirmó la congresista, que quiere ser presidenta en 2026.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, reaccionó al anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de decretar día cívico en Colombia - crédito @mariafdacabal/X

Sobre el particular, el primer paso para que se haga efectiva la medida es la publicación del decreto correspondiente, por parte de la presidencia, y —posteriormente— que las entidades del orden estatal impartan las instrucciones para que los servidores públicos y contratistas no acudan a sus respectivos lugares de trabajo durante este día, pues será declarado como un día No hábil.

Lo único que se conoce hasta el momento es el borrador del documento con el que se fundamenta la medida, la primera de este tipo en medio de la emergencia que afronta el país en el suministro de agua y energía. Se espera que durante el transcurso de la tarde del jueves 18 de abril quede establecido el decreto que avalará la determinación de Petro, que generó revuelo en las redes sociales.