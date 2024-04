Ariadna Gutiérrez habló de su paso por ‘La casa de los famosos 4’: lanzó duras palabras contra la producción

Ariadna Gutiérrez se despidió de 'La casa de los famosos Colombia' y señaló que no se sintió apoyada por la producción en sus quejas por la situación que atravesó con Lupillo - crédito @gutierrezary/Instagram

El pasado lunes 15 de abril se confirmó la eliminación de la exreina de belleza y modelo colombiana Ariadna Gutiérrez de La casa de los famosos 4, el reality show producido por Telemundo.

La salida, considerada como una de las más sorpresivas en las cuatro temporadas realizadas hasta la fecha, no estuvo exenta de polémica en redes sociales, debido a que los simpatizantes de la sincelejana interpretaron su salida como una movida por parte de la producción por resistirse a los avances de Lupillo Rivera para conquistarla. Su “no es no” generó un apoyo considerable hacía su causa, por lo que su salida generó un revuelo notorio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sobre este tema –y en general sobre su experiencia en el programa de telerrealidad– habló la ex Señorita Colombia en una reveladora entrevista con People en Español. Inicialmente expresó la complejidad de retomar la normalidad luego de 84 días encerrada con los otros participantes. “Ha sido muy difícil, especialmente conciliar el sueño ha sido casi imposible. Mi mente todavía está en la casa”, expresó.

Ariadna Gutiérrez se mantuvo 84 días en 'La casa de los famosos 4' y se convirtió en una de las favoritas de los televidentes - crédito @lacasadelosfamosostlmd/Instagram

Ariadna, tras salir de La casa de los famosos 4, se mostró sorprendida del apoyo que había recibido en redes sociales y por parte de los televidentes, pues no se consideraba a sí misma como una celebridad de un perfil tan alto comparada con el resto. “Había personas en la casa tal vez más reconocidas que yo y ver ese cariño de la gente me ha llenado de una sorpresa muy linda”, señaló.

Cuando se le preguntó si, al igual que sus simpatizantes, pensaba que la había eliminado la producción del programa y no la baja votación del público; la colombiana compartía el sentimiento de sorpresa, pero no señaló propiamente a la producción sino a situaciones con las que venía lidiando durante sus últimas semanas en el programa. “Yo venía de tener unas semanas muy decaída; la salida de Divaza me afectó demasiado, también con Lupillo veníamos teniendo unas semanas mal desde que llegaron los nuevos habitantes”, explicó.

Arianda fue presa de los celos de Lupillo al no verse correspondido, y luego de que se acercara a Romeh, lo que estuvo a punto de provocar una pelea entre ambos - crédito @rodrigo_romeh, @gutierrezary y @lupilloriveraofficial/Instagram

La colombiana afirmó que pudo escuchar desde la casa una manifestación en apoyo a su “no es no” contra Lupillo. “Se escuchaban muchas personas afuera, pero como nos ponen música para tapar el sonido de afuera no se escuchaba bien, no se entendía bien; al final baja un poquito la música y se escucha ‘no es no’, entonces mi compañero Romeh me dice que es en apoyo a todo lo que estaba sucediendo”, relató sorprendida.

Cuando le preguntaron si se había sentido apoyada por la producción frente a toda la situación con Lupillo, Ariadna respondió negativamente. “La verdad en ese momento no [me sentí apoyada] y por eso alcé la voz, por eso mi inconformidad y la inconformidad de mis compañeros porque no nos sentimos escuchados”. Pese a ello, reconoció que al final formaba parte del juego, y que “al final ‘La jefa’ no va a decir sí tú tienes razón o no tienes la razón, simplemente nos queda a nosotros mismos defender nuestra postura”.

Ariadna Gutiérrez se refirió a un posible favoritismo de la producción hacia Lupillo Rivera - crédito @Telemundo/Facebook

Por último, se refirió a una posible preferencia por parte del programa hacia Lupillo o hacia determinados participantes. Al respecto, la colombiana indicó que desde el programa “puede que tenga un poquito de favoritismo”, pero lo entendió desde la base de fans que tiene el cantante. “Así como hay una fanaticada muy grande para Maripily había una fanaticada muy grande para Gregorio en su momento. Pienso que el rating de los fans influye muchísimo”, reconoció.