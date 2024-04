Qué había dicho García Márquez de convertir Cien años de soledad en una serie o una película: “La novela le deja al lector un margen para la creación”

El escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo si estaba o no de acuerdo con grabar 'Cien años de soledad' - crédito EFE/Mario Guzmán

Con la adaptación del libro Cien años de soledad a la serie audiovisual que próximamente se estrenará en Netflix, Gabriel García Márquez tendrá una nueva ola de fanáticos, pues ahora lo van a poder escuchar y ver desde la plataforma de streaming.

Las palabras que dijo el escritor en una entrevista realizada en 1987 a manera de imaginación y pensando en un futuro muy lejano, hoy se estarían materializando sin que nadie lo pudiera pensar.

En su momento, el autor de la novela, le reveló al periodista Lídice Valenzuela que pensaba más en su historia como algo para repartir en episodios y no en una producción de cine.

“Imagínate lo que es Cien años de soledad, reestructurada en una película, por muy larga que sea. La veo más como una serie de televisión, en diez años, sin adaptación”.

Aunque muchos están ansiosos por ver y escuchar la obra del autor de La hojarasca, sería un acto en el que no estuvo de acuerdo García Márquez cuando estaba vivo, pues fue él mismo quien indicó tiempo atrás que era una producción que no quería que se llevara a cabo.

“La razón por la cual no quiero que Cien años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es […] en cine eso no se puede. Porque en cine la cara es la cara que tú estés viendo, la imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria, no te deja la mínima posibilidad de creación”, expresó el escritor en otra entrevista.

Gabriel García Márquez explicaba que él prefería dejarle sus letras a la imaginación de aquellos fanáticos e interpretes de la literatura y no pretendía imponerles un escenario en específico. Incluso, siempre quiso que su trabajo se mantuviera lejos de las salas, y a pesar de que acabó accediendo a que varias de ellas se proyectaran, dejó en firme que su obra cumbre, Cien años de soledad, nunca lo haría.

“Prefiero que mis lectores sigan imaginándose mis personajes como sus tíos y mis amigos, y no que queden totalmente condicionados a lo que vieron en pantalla”, era la idea que defendía el autor antes de morir.

Además, el autor siempre defendió que no era una historia fácil de adaptar a un guion cinematográfico porque muchas de sus características jugaban en su contra, ya que iba a ser muy complicado de gestionar tanto el manejo del tiempo, como los monólogos de los personajes, así como ciertas escenas del libro, según confirmó.

La serie Cien Años de Soledad de Netflix

Debido a lo que se conoce que siempre dijo el autor, ha sido sorpresivo para el público y los seguidores del mismo que Netflix haya anunciado que “ha adquirido los derechos para desarrollar la amada y aclamada novela, considerada una de las obras más importantes del siglo XX, en una serie original en español”, tal y como indicó en un comunicado.

Fueron Rodrigo y Gonzalo, los hijos del literato, los que han acabado accediendo a la petición de grabar y proyectar la novela, pero pusieron la condición de ser ellos los productores ejecutivos de la saga, para que de esta manera puedan hacer que se cuiden todos los detalles que en su día consideró su padre.

“En la actual era dorada de la serie, la calidad cinematográfica del contenido y la aceptación por parte del público mundial de programas en idiomas extranjeros, no podía ser mejor el momento para hacer la adaptación”, declararon los hermanos cuando se hizo pública la noticia.