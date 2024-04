Padre de Daniel Sancho rompió su silencio sobre la relación del español con el colombiano Edwin Arrieta

El actor español Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, declaró ante los medios luego de que cuatro testigos más de la Fiscalía ofrecieran su testimonio - Sitthipong Charoenjai/EFE

El juicio por el asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga volvió a tomar fuerza luego de que el español Daniel Sancho fuera presentado ante un juez para esclarecer los hechos en los que terminó descuartizado el colombiano.

El caso ha ganado la atención de medios de comunicación tanto europeos como sudamericanos por los detalles que se conocen del crimen derivado de la relación entre ambos.

Y es que, con el paso de los meses, se han conocido los pormenores de la relación entre el colombiano y el ciudadano español, incluso, Rodolfo Sancho, padre del acusado, compartió información sobre el vínculo que estos tenían antes de que se registrara el asesinato.

Rodolfo Sancho compartió los pormenores de lo que sucedía al interior de la relación, en el documental que estrenó la plataforma de streaming HBO Max sobre el sonado caso. Allí, el padre de Daniel Sancho se refirió a lo que su hijo le comentó horas después de cometido el crimen.

“Mi primera reacción es de estupefacción, no lo podía creer, al día siguiente consigo hablar con él, y me cuenta lo que ha pasado, me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acaba de una forma trágica. La conversación no fue muy larga, pero no hacía falta más”, comenzó por explicar Sancho.

Fotografía de archivo de el español Daniel Sancho detenido por la policía de Tailandia - crédito Somkeat Ruksaman/ EFE/EPA

En cuanto a lo que sucedió al interior de la cabaña en la que se estaban hospedando Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el padre del acusado aseguró que el colombiano habría amenazado al español con hacerle daño a su familia y confesó que no conocía la razón por la que se encontraban en territorio asiático.

“Me dijo que este tipo le había amenazado, en el momento, no de muerte, sino con hacer daño a su familia. Yo tenía un desconocimiento absoluto, yo y todo su entorno, nadie sabía nada, no sé muy bien por qué va Edwin a la isla, habrían quedado allí, puede que con la intención de ver algún negocio allí o para pasar unos días, pero no sé el motivo exacto”, agregó Sancho.

Por último, Rodolfo Sancho aseguró no tener conocimiento sobre ayudas económicas que haya podido recibir su hijo, pero no descartó el hecho de que el colombiano haya invertido en los negocios del español.

Rodolfo Sancho aseguró que no conocía las razones por las que su hijo se encontraba en Tailandia con el colombiano - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Testimonio de expertos ayudaría a Daniel Sancho

En la isla de Koh Samui, Tailandia, se reanudó la audiencia contra el español Daniel Sancho, acusado del homicidio de Edwin Arrieta, cuyo cuerpo fue descuartizado. Según informes, la disputa entre ambos habría escalado a una confrontación física, teoría que parece ganar credibilidad con los nuevos testimonios y pruebas presentadas en la corte.

De acuerdo con la información que compartió el corresponsal Álvaro López del programa Vamos a ver, emitido por la cadena Telecinco, un médico del hospital de Koh Phangan proporcionó evidencia que sugiere que las lesiones encontradas en el cráneo de Arrieta podrían ser consistentes con un enfrentamiento.

“Los testigos han sido bastante favorables para Daniel Sancho. Cuando llegan los restos de Edwin Arrieta a ese hospital, estos doctores le hacen una radiografía al cráneo del médico colombiano. Esas heridas en el occipital del cráneo podrían ser perfectamente compatibles con una pelea”, explicó López.

El 9 de abril inició el juicio en contra del español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta - crédito Infobae

La jornada judicial reveló detalles cruciales a través de los testimonios de tres testigos, uno de los cuales resultó ser particularmente beneficioso para la defensa de Sancho. A pesar de la incapacidad de la médico forense para determinar la causa exacta de la muerte, sus hallazgos en la radiografía del cráneo del fallecido ofrecieron una perspectiva que podría influir en el rumbo del juicio.

Adicionalmente, las declaraciones de un oficial de policía que recolectó evidencia biológica en la escena han planteado interrogantes sobre la presencia de ADN de Arrieta en los objetos encontrados, lo que podría complicar la acusación de homicidio premeditado contra Sancho.

Un aspecto notable de la investigación ha sido el análisis de los mensajes intercambiados entre la víctima y el acusado a través de redes sociales, aunque este elemento podría haber ofrecido pistas sobre la naturaleza de su relación, tanto el juez como el fiscal no le han otorgado gran relevancia dentro del caso, considerándolos comunicaciones normales.