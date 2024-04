La indisciplina vuelve a decir “presente” en el Junior de Barranquilla: los jugadores castigados por Reyes

Junior de Barranquilla se jugará el todo por el todo ante Millonarios - Crédito: AFP.

La disciplina dentro del Junior ha sido un tema de conversación reciente, particularmente debido a que varios jugadores no han logrado sobresalir por sus habilidades en el campo, sino por comportamientos inapropiados que han llevado a sus exclusiones del equipo.

Esta situación se ha vuelto más evidente con el reporte de incidentes disciplinarios que involucran a dos miembros del equipo, los cuales han resultado en acciones correctivas por parte del entrenador Arturo Reyes. La decisión del técnico resalta la importancia de mantener un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Uno de los casos destacados involucra a Stiven Titi Rodríguez, un jugador que fue notoriamente ausente en la lista para el próximo partido. Si bien inicialmente se pensó que su ausencia se debía a problemas físicos, informaciones reveladas por el periodista Breinner Arteta indican que la razón detrás de esta decisión fue un asunto de indisciplina.

“Habían dicho que tenía una sobrecarga muscular, pero me dijeron que salió de una concentración sin permiso, no demoró mucho, pero cuando regresó el profesor se dio cuenta y se molestó”, dijo el comunicado para el portal Habladeportes.

Este hecho pone en relieve los desafíos que enfrenta el cuerpo técnico en la gestión del comportamiento de sus jugadores, enfatizando la necesidad de establecer un ambiente de profesionalismo y respeto dentro del equipo.

La revelación sobre la situación de Rodríguez refleja cómo los actos de indisciplina pueden impactar significativamente en la carrera de un futbolista, afectando no solo su participación en juegos cruciales sino también su reputación profesional.

Estos incidentes sirven como recordatorio de que el éxito en el deporte no depende exclusivamente del talento en el campo, sino también de la conducta y la responsabilidad personal. En este contexto, el Junior y su cuerpo técnico enfrentan el reto de asegurar que todos los miembros del equipo cumplan con los estándares de conducta esperados, para fomentar un ambiente que contribuya al éxito colectivo y al desarrollo individual de cada jugador.

Jhon Vélez, otro que incurrió en actos de indisciplina

Jhon Vélez habría actuado de forma "grosera" ante una mujer con la que salió una vez - crédito @JuniorClubSA/X

Además, otro nombre que ha salido a la luz en temas de indisciplina es el de Jhon Vélez. Su comportamiento ha sido motivo de preocupación en múltiples ocasiones, evidenciando una conducta que no se ajusta a los estándares esperados dentro del equipo. Esta situación fue expuesta por Jose Hugo Illera, que ha brindado detalles sobre las acciones del jugador, de 20 años.

“La otra vez no entrenó durante una semana porque se cayó de una moto y la explicación fue que salió del estadio, quería irse rápido para su casa y se montó en una moto (…) después otro día, Jhon Vélez se estrelló con un carro, dicen que iba manejando… En fin, se estrelló en un carro, hubo personas heridas, entonces hay un escándalo”, dijo el periodista de Blu Radio.

Del mismo modo, Illera reveló que no es la primera situación cuestionable de Vélez, dado que el jugador se vio involucrado en un accidente de moto, además de otras acciones que lo tienen en el ojo del huracán.

A lo anterior, se le suma reciente polémica, ya que por de un video en TikTok, una mujer de nombre Valentina, expuso al volante de haber sido el responsable de una situación bastante incómoda para ella. Según narró en su publicación, Jhon Vélez le habría mandado un domicilio a la influencer en la madrugada, sin pagar.

“Son las 3 de la mañana, pero no puedo de la rabia, necesito hablar. La portería me llama a decirme que tengo un pedido abajo, pero yo nunca pedí nada, a lo que me responden que lo envió Jhon Vélez. Yo sé quién es él, yo lo conozco, pero no pedí eso, y luego me dicen que ahí está el domicilio, que tengo que pagar en efectivo y que es un pedido bien grande”.

El futbolista del Junior, Jhon Vélez fue expuesto por una mujer con la que habría salido - crédito @byvalentinaa/Tiktok

Por la fecha 17 de la Liga BePlay, el Tiburón se verá las caras en el Nemesio Camacho El Campín ante Millonarios. El duelo entre Embajadores y Rojiblancos en el Coloso de la 57, está programado para el miércoles 17 de abril a partir de las 6:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.